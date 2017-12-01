Новая схема оплаты парковки вызвала коллапс в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с 30 ноября введена новая система оплаты парковки, которая стала непонятной для автолюбителей. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы предприятия Марина Кравченко, руководство аэропорта приносит свои извинения попавшим в затруднительную ситуацию гражданам и с 1 декабря на стоянке будут работать дежурные, которые объяснят, как действует новая система и распределят потоки транспорта.

— Основная сложность в том, что оплатить выезд с территории стоянки у аэропорта нужно заранее, — говорит Марина Кравченко. — Терминалов для оплаты на привокзальной площади два, один прямо в центре стоянки, другой рядом с выходом из зоны прилёта. Чтобы въехать на территорию, нужно взять талон, на котором будет указано время, после этого откроется шлагбаум.

Как объяснила Марина Кравченко, это ещё не все новшества — сотрудники предприятия проанализировали цена на парковку в других аэропортах Дальнего Востока и изменили тарифы, которые в Хабаровске действовали последние несколько лет. Теперь после въезда на парковку у автолюбителей есть первые 15 минут бесплатно, за время от 16 до 30 минут придётся отдать 150 рублей, от получаса до 60 минут — 300 рублей. Если машина находится на стоянке до суток, это стоит 500 рублей и 1000 рублей за каждые 12 часов свыше суток.