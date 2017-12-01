Новая схема оплаты парковки вызвала коллапс в аэропорту Хабаровска
Автолюбители жалуются на неразбериху и потерянное в пробках время.
Автолюбители жалуются на неразбериху и потерянное в пробках время.
В аэропорту Хабаровска с 30 ноября введена новая система оплаты парковки, которая стала непонятной для автолюбителей. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник
— Основная сложность в том, что оплатить выезд с территории стоянки у аэропорта нужно заранее, — говорит Марина Кравченко. — Терминалов для оплаты на привокзальной площади два, один прямо в центре стоянки, другой рядом с выходом из зоны прилёта. Чтобы въехать на территорию, нужно взять талон, на котором будет указано время, после этого откроется шлагбаум.
Как объяснила Марина Кравченко, это ещё не все новшества — сотрудники предприятия проанализировали цена на парковку в других аэропортах Дальнего Востока и изменили тарифы, которые в Хабаровске действовали последние несколько лет. Теперь после въезда на парковку у автолюбителей есть первые 15 минут бесплатно, за время от 16 до 30 минут придётся отдать 150 рублей, от получаса до 60 минут — 300 рублей. Если машина находится на стоянке до суток, это стоит 500 рублей и 1000 рублей за каждые 12 часов свыше суток.
— Предусмотрено так называемое «время лояльности»: после оплаты времени на стоянке у водителей будет 10 минут для выезда, — отмечает Марина Кравченко. — Конечно, нужно время, чтобы люди привыкли к новой системе. Автолюбители по привычке хотят оплатить парковку на выезде, и