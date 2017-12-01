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08:38 (мск), источник: Восток Медиа

Нацпарк в Хабаровском крае переводят на солнечную энергию

На его территории установили первую станцию, которая питается от природных источников.

В национальном парке «Анюйский» в Хабаровском крае завершили установку солнечной электрической станции на кордоне Кон. Территория стала одной из первых на Дальнем Востоке, которую перевели на альтернативный источник энергии.

Национальный парк теперь питается от ресурса, который вырабатывается природными источниками, а его получение не вредит окружающей среде. Запасы такой энергии неисчерпаемы, их размеры не ограничиваются. Монтаж нового оборудования произошёл благодаря финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы, который выделил деньги для солнечных электростанций на кордонах и контрольно-пропускных пунктах национального парка «Анюйский».

Как сообщает сайт «Заповедная Россия» министерства природы страны, установку солнечной электрической станции на кордоне Кон предприятие ООО «Возобновляемая энергия» завершило в ноябре 2017 года. Бригада состояла из трёх человек и включала директора, технического директора и инженера. Мощность солнечной электрической станции составит 2,4 киловольта. Её использование позволит отказаться от эксплуатации бензиновых генераторов, которые потребляют большое количество горючего.

В следующем году специалисты планируют установить солнечные электростанции на других кордонах и контрольно-пропускных пунктах парка «Анюйский», а затем и на других особо охраняемых природных территориях, которые входят в состав «Заповедного Приамурья».

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