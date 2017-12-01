Нацпарк в Хабаровском крае переводят на солнечную энергию

В национальном парке «Анюйский» в Хабаровском крае завершили установку солнечной электрической станции на кордоне Кон. Территория стала одной из первых на Дальнем Востоке, которую перевели на альтернативный источник энергии.

Национальный парк теперь питается от ресурса, который вырабатывается природными источниками, а его получение не вредит окружающей среде. Запасы такой энергии неисчерпаемы, их размеры не ограничиваются. Монтаж нового оборудования произошёл благодаря финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы, который выделил деньги для солнечных электростанций на кордонах и контрольно-пропускных пунктах национального парка «Анюйский».

Как сообщает сайт «Заповедная Россия» министерства природы страны, установку солнечной электрической станции на кордоне Кон предприятие ООО «Возобновляемая энергия» завершило в ноябре 2017 года. Бригада состояла из трёх человек и включала директора, технического директора и инженера. Мощность солнечной электрической станции составит 2,4 киловольта. Её использование позволит отказаться от эксплуатации бензиновых генераторов, которые потребляют большое количество горючего.