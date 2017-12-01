Военные перекрыли проспект Ленина в Екатеринбурге
В Екатеринбурге перекрыли движение по проспекту Ленина в районе памятника Георгию Жукову, сообщают местные жители.
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В Екатеринбурге перекрыли движение по проспекту Ленина в районе памятника Георгию Жукову, сообщают местные жители.
«Улица перекрыта от Восточной до Луначарского. Трамваи тоже не ходят. Около памятника стоят военные», — рассказывают очевидцы.
Как уточнили в