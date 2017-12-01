Военные перекрыли проспект Ленина в Екатеринбурге

«Улица перекрыта от Восточной до Луначарского. Трамваи тоже не ходят. Около памятника стоят военные», — рассказывают очевидцы.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, сейчас проходит церемония возложения цветов и венков к памятнику Георгию Жукову в честь годовщины со дня его рождения.