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09:03 (мск), источник: ЕАН

Военные перекрыли проспект Ленина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перекрыли движение по проспекту Ленина в районе памятника Георгию Жукову, сообщают местные жители.

«Улица перекрыта от Восточной до Луначарского. Трамваи тоже не ходят. Около памятника стоят военные», — рассказывают очевидцы.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, сейчас проходит церемония возложения цветов и венков к памятнику Георгию Жукову в честь годовщины со дня его рождения.

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