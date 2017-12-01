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08:47 (мск), источник: Publika.md

Для румынских граждан отменили визы в Канаду

Для румынских граждан отменили визы в Канаду. Они смогут в качестве туристов посещать эту страну сроком до 180 дней в год.

Источник: Publika.md

Для этого достаточно заполнить онлайн-документ, в котором необходимо указать данные паспорта, банковской карточки и электронный адрес.

Стоимость оформления разрешения — семь долларов. В случае прибытия в Канаду морским путем достаточно иметь лишь паспорт.

Либерализация виз для румынских граждан была одним из условий ратификации соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой.

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