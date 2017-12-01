Для румынских граждан отменили визы в Канаду
Для румынских граждан отменили визы в Канаду. Они смогут в качестве туристов посещать эту страну сроком до 180 дней в год.
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Для румынских граждан отменили визы в Канаду. Они смогут в качестве туристов посещать эту страну сроком до 180 дней в год.
Для этого достаточно заполнить
Стоимость оформления разрешения — семь долларов. В случае прибытия в Канаду морским путем достаточно иметь лишь паспорт.
Либерализация виз для румынских граждан была одним из условий ратификации соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой.