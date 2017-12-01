Защита Священного моря. Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала работать с 1 декабря
Забайкальский край, Бурятия и Иркутская область. Охранять Байкал теперь они будут вместе.
Забайкальский край, Бурятия и Иркутская область. Охранять Байкал теперь они будут вместе.
Уже 1 декабря, официально начинает работу созданная по поручению президента России и по приказу генпрокурора Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. А накануне первого рабочего дня эксклюзивное интервью «Вести-Иркутск» дал исполняющий обязанности «байкальского» прокурора Сергей Зенков.