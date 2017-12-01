Педагоги выступают за упрощение школьной программы

«Было бы хорошо, чтобы во втором полугодии 12-ого класса уделяли внимание только экзаменационным предметам», — предложил директор лицея им. К. Сибирского Павел Макарь.



Преподаватели недовольны большим количеством отчетов, которые они вынуждены предоставлять.



«Когда учитель практически завален бумагами, таблицами, отчетами, естественно, он тратит драгоценное время, которое должен был потратить на подготовку к следующему занятию», — сказала замдиректора лицея «Universul» Анастасия Русу.



Родители жалуются, что после уроков детям приходится еще полдня делать домашнее задание.



«Мой ребенок занимается спортом, другими внеклассными занятиями. К сожалению, это очень тяжело. Иногда занят уроками до 11−12 часов ночи».



Госсекретарь министерства образования Игорь Шаров и депутат ДПМ Виктор Мындру заверили, что все пожелания педагогов проанализируют и учтут при проведении реформы.



«Университетский или школьный преподаватель должен иметь возможность проявлять себя каждый день. Когда у него нет этой возможности, он не может должным образом исполнять свой долг», — сказал госсекретарь министерства образования Игорь Шаров.



«Основная задача этой реформы — создать рациональную, хорошо оснащенную систему, с хорошо оплачиваемым персоналом, который имеет нужную подготовку», — отметилдепутат ДПМ Виктор Мындру.



На встрече было решено создать Ассоциацию педагогов сектора Центр, в которую войдут 200 учителей. В октябре министерство образования объявило о пересмотре реформы образования и приостановлении процесса закрытия школ по требованию лидера демократов Влада Плахотнюка.