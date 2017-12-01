Сезон охоты на медведя в Нижегородской области закрылся 1 декабря

Начиная с сегодняшнего дня охота на косолапого считается незаконной и подлежит уголовной ответственности. За убитого самца охотнику предстоит выплатить 90 тысяч рублей, за самку — 150 тысяч.

В этом году в регионе был выявлен лишь один факт нелегальной добычи медведя. Случай зафиксирован в сентябре в городе Шахунья. Местный житель признался, что незаконно убил медведя, разделал его у себя на даче и продал мясо и шкуру зверя. Браконьеру пришлось заплатить 90 тысяч.

Медведь — один из самых крупных наземных хищников, средний вес взрослой особи достигает 300−400 кг.