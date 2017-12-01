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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Сезон охоты на медведя в Нижегородской области закрылся 1 декабря

Сезон охоты на медведя закрылся в Нижегородской области 1 декабря. Об этом сообщает региональный Комитет Госохотнадзора.

Начиная с сегодняшнего дня охота на косолапого считается незаконной и подлежит уголовной ответственности. За убитого самца охотнику предстоит выплатить 90 тысяч рублей, за самку — 150 тысяч.

В этом году в регионе был выявлен лишь один факт нелегальной добычи медведя. Случай зафиксирован в сентябре в городе Шахунья. Местный житель признался, что незаконно убил медведя, разделал его у себя на даче и продал мясо и шкуру зверя. Браконьеру пришлось заплатить 90 тысяч.

Медведь — один из самых крупных наземных хищников, средний вес взрослой особи достигает 300−400 кг.

— Медведь крайне редко нападает на человека. Агрессивное поведение возможно, только если хищник потревожен в берлоге, ранен или захвачен врасплох с добычей. Особо опасны медведицы, имеющие при себе медвежат и медведь «шатун» — не набравший на зиму жира и не залегший в берлогу, — пояснили в комитете госохотнадзора.

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