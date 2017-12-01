Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Переезд трех министерств в Москве оценили в 8 млрд руб.
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:28 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Деревни в Альпах готовы платить желающим поселиться. В чем подвох?

Что может быть заманчивее, чем новая жизнь в живописной альпийской деревушке: звон колокольчиков возвращающихся с пастбища коров, горные лыжи и фондю с потрясающим видом на горы? Представьте себе: за переезд в эту идиллию вам еще и заплатят.

Источник: Chris Holgersson / CC0

В большинстве стран, где среднему человеку многие годы нужно работать, чтобы скопить на дом, такая идея покажется абсурдом. Тем не менее, подобные схемы переезда за деньги стали в этом году все чаще и чаще появляться в Италии и Швейцарии.

Читайте также
Швейцарский городок решил заманить новых жителей выплатами в $70 000

Албинен, прекрасная горная деревушка над долиной реки Рона, на референдуме 30 ноября одобрила предложение платить по 25 тыс. швейцарских франков (25,5 тыс. долларов) каждому взрослому и 10 тыс. франков каждому ребенку из семей, решивших купить или построить здесь дом.

Что стоит за этими обещаниями? Всего лишь желание привлечь к себе побольше туристов или же люди на самом деле переезжают сюда и получают за переезд пятизначные суммы?

Посмотрим на факты.

Случай номер 1. «Получите 2000 евро! Хотя нет, постойте …»

В Бормиде — очаровательной итальянской деревушке в горной провинции Лигурия — всего 400 постоянных жителей.

Есть здесь и мэр Даниэле Галлиано, потративший последние три года своей жизни на увеличение стремительно сокращающегося населения Бормиды путем предоставления сверхдешевой аренды. Муниципальное жилье ценой 50−120 евро в месяц сумело-таки привлечь в деревню 50 новых жителей.

В мае, однако, мэр задался перед читателями своей страницы в «Фейсбуке» вопросом: а почему бы не создать «фонд маленьких деревень», из которого умирающие общины могли бы выплачивать премию в 2 тысячи евро всем желающим к ним переселиться?

Идея внезапно обрела огромную популярность. И хотя появилась она всего лишь как предположение, новость о ней с огромной скоростью облетела весь мир.

За четыре дня в деревенский совет поступило свыше 17 тысяч заявок.

Мэр Галлиано вынужден был вновь обратиться к своей странице в «Фейсбуке», чтобы объясниться: «Новость была неправильно истолкована».

Италия — прекрасная страна, но, как и многие другие, она переживает экономический кризис. К сожалению, мы не сможем оказать помощь всем желающим. Но всех благодарим за проявленный интерес.
Даниэле Галлиано
Мэр деревни Бормида (Италия)

Вердикт: Никто не стал богаче на 2 тысячи евро, но ситуация может измениться. Вот что говорилось на сайте местных властей в мае: «Что же касается премии за переезд, то мы надеемся решить этот вопрос с помощью властей провинции Лигурия в 2018 году».

Источник: Jonas Verstuyft / CC0

Случай номер 2: джекпот в Пулье (через два года)

Если вы душой тяготеете к Италии, то надежда, безусловно, не потеряна.

Кандела — всегда залитый солнцем средневековый городок с белыми домиками и населением 2700 человек в провинции Пулья — так же стремительно теряет жителей, особенно молодежь. Вот и он учредил премию для привлечения к себе новых жителей.

«Вот как это действует: 800 евро на одинокого человека, 1200 евро на пару, 1500−1800 на семью из трех человек и свыше 2000 на семью из 4−5 человек», — заявил в октябре этого года представитель местной управы Стефано Башьянели.

Плюс к этому существуют еще и налоговые скидки. Чтобы иметь право претендовать на премию, вы должны проживать в Канделе на 31 декабря 2017 года, арендовать там жилье и иметь работу с окладом как минимум 7,5 тысяч евро в год.

Вполне разумные условия, не так ли? По сообщению CNN, шесть семей с севера Италии уже соответствуют поставленным условиям. Сторож местной школы, как говорят, использовал деньги для того, чтобы перевезти в Канделу свою семью.

Заявки на переселение поступают отовсюду, вплоть до Новой Зеландии.

Вердикт: В этом городке к делу отнеслись серьезно: форма заявки опубликована на сайте местных властей (на итальянском языке). В ней говорится, что успешные заявители получат 50% причитающихся им денег после года проживания в городе, а оставшиеся 50% — после окончания второго года.

Источник: Simon Rae / CC0

Случай номер 3: шале в Швейцарии и 25 тысяч франков в придачу

Деревушка Албинен в Швейцарии, о которой мы уже говорили, — воплощение спокойствия, ведь живут здесь всего 240 человек. Как говорит староста Беат Йост, за последние годы отсюда уехало три семьи и с ними восемь детей.

Деревенская школа закрылась, и община с трудом борется за выживание.

Читайте также
«Попросить убежище? Но от чего?». Как живут россияне, которые уехали в США по туристической или студенческой визе — и решили остаться

На референдуме проголосовали 100 из 248 жителей деревни. 71 из них поддержали идею субсидировать новоприбывших.

Желающие получить пособие должны быть не старше 45 лет и должны взять на себя обязательство прожить в деревне 10 лет.

Они также должны купить или построить дом стоимостью не менее 200 тысяч швейцарских франков, причем он должен стать их основным местом жительства. Иностранцы также должны иметь на руках постоянный вид на жительство в Швейцарии.

Семья из четырех человек может рассчитывать на бонус в 70 тысяч швейцарских франков (71 тысячу долларов), что должно покрыть 20%-ный депозит, который швейцарские банки требуют для того, чтобы выдать ипотеку.

Источник: AP 2017

Деревня намерена финансировать эту схему при помощи специального созданного фонда в размере 100 тысяч франков.

Вердикт: При расходах в размере 25 тысяч франков на каждого взрослого новоприбывшего человека, местные власти считают, что в течение ближайших пяти лет они смогут субсидировать от пяти до 10 семей.

Но счастливчики получат не только деньги и новый дом, но и прекрасный вид из окна.

Rebecca Seales

BBC News

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
Родченков в России предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь