Заключенные посвятили Назарбаеву песню в честь Дня первого президента

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Осужденные колонии ЛА 155/8 в честь Дня первого президента посвятили песню Нурсултану Назарбаеву.

Прокурор 7-го управления прокуратуры Алматинской области Марлен Жумаханов рассказал о целях проведения открытых мероприятий для осужденных.

«В целях прозрачности института исполнения наказания, а также недопущения нарушения законности со стороны сотрудников учреждения по отношению к осужденным, в колонии ЛА 155/8 ежеквартально проводятся дни открытых дверей. Родственники могут увидеть условия проживания осужденных.

При этом осужденные и их родственники могут общаться приватно и если бы в колонии по отношению к ним допускались бы незаконные меры принуждения, или физическое воздействие, они им сообщили бы. Таких фактов в данном учреждении нет, поэтому оно открыто для посещения, — пояснил прокурор.

Также представитель надзорного органа за законностью исполнения наказаний сообщил, что департаментом уголовно-исполнительной системы совместно с прокуратурой Алматинской области предпринимаются меры по трудоустройству осужденных в колонии в рамках реализации проекта «Занятость в колониях — 2017».

В исправительных учреждениях Алматинской области только индивидуальными предпринимателями создано 70 рабочих мест.

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Осужденные получают заработную плату не менее минимального оклада 24 459 тенге на банковские карты и могут приобретать товары в магазинах, расположенных в колониях. Цель проекта — трудоустроить 75% работоспособных осужденных уже достигнута, но сотрудники ДУИС и прокуратуры не собираются останавливаться на достигнутом результате.

Исполняющий обязанности начальника колонии ЛА 155/8 майор юстиции Алихан Молдыбаев сообщил о результатах, которые были достигнуты, благодаря проведению дней открытых дверей.

«С начала года в нашем учреждении день открытых дверей проведен 4 раза. В мероприятиях участвовало 700 родственников осужденных. Первоочередной целью была социализация осужденных и укрепление родственных связей, так как у многих длительные сроки заключения.

Дни открытых дверей положительно отражаются на имидже колонии, многие родственники приходят поблагодарить руководство за то, что их мужья, сыновья и братья встали на путь исправления. Многие осужденные после освобождения находят свое место в жизни и больше не возвращаются, — подчеркнул сотрудник учреждения.

Также майор Молдыбаев отметил, что в ЛА 155/8 стремятся попасть осужденные из других регионов Казахстана, так как они наслышаны об условиях содержания в этой колонии.

Евгений Хохлов исполнитель поздравительной песни для Нурсултана Назарбаева рассказал, как осужденные занимаются творчеством.

«Я получил 10 лет лишения свободы за хранение 150 граммов гашиша. Сразу по прибытию в колонию три года назад я стал заниматься в творческом кружке. Я закончил многопрофильную гимназию искусств № 83, там я занимался не только музыкой, но и прикладными ремеслами.

Руководство колонии предоставило нам инструменты, музыкальную аппаратуру, микшер, синтезатор и проектор, с помощью которых мы можем заниматься творчеством. Осужденные сами пошили сценические костюмы, пишут сценарии, стихи и песни.

Для театральных постановок мы много читаем художественную литературу и просим родных передать видеоматериалы для роликов, так как в колонии запрещено пользоваться интернетом.

Сотрудники колонии поддерживают занятия творчеством, клуб часто посещает начальник учреждения. Занятия в творческом кружке не освобождают от обязанностей и дежурства по уборке территории в локальном участке. Привилегии есть, но они небольшие, — пояснил исполнитель песни для президента.

Авторами песни «Наш президент» являются осужденные журналисты.