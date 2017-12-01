Красноярских врачей учат, как правильно консультировать пациентов о ЗОЖ

В Красноярске рамках совместного проекта Министерства здравоохранения РФ и еженедельника «Аргументы и факты» врачам рассказали, как правильно консультировать пациентов о здоровом образе жизни. Лекцию прочитала кандидат медицинских наук, заведующая отделом организации и проведения мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания Красноярского краевого Центра медицинской профилактики Елена Демко.

На мероприятие в городскую больницу № 8 собрались педиатры и школьные медработники. Именно на них возложена ответственность за здоровый образ жизни детей, а, значит, и всей семьи.

«На приеме врачи должны информировать родителей и детей о факторах риска, рассказывать, как правильно питаться и вести дневник питания и физической нагрузки. Причем все это нужно делать в доброжелательной беседе, ни в коем случае не осуждая семью, например, за то, что ребенок набрал лишний вес. При этом сами врачи должны быть примером для своих пациентов, то есть не злоупотреблять вредными привычками, иметь ухоженный внешний вид», — рассказала Демко.

При этом в рекомендациях указано, что даже зная о пользе тех или иных продуктов, ребенок не станет их есть больше просто так. Те же фрукты и овощи, потребление которых в нашей стране далеко от нормы, должны не навязываться, а просто всегда присутствовать на столе, то есть быть доступными детям. Очень полезно готовить «правильную» еду вместе с детьми.

Отдельно Демко остановилась на профилактических прививках. Она рассказала, как развеять стереотипы родителей о том, что вакцинировать детей не нужно. Например, есть миф, что прививки могут стать причиной синдрома внезапной смерти младенца. Но дело в том, что в раннем грудном возрасте такое явление наблюдается и оно по времени совпадает с вакцинацией. Причинно-следственных связей тут нет.