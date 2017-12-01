Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
«У вас ничего не выйдет»: Мэй и Туск обвиняют РФ во враждебности
На месте исчезновения «Сан-Хуан» новая загадка
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12:04 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярских врачей учат, как правильно консультировать пациентов о ЗОЖ

Терапевты и педиатры должны не просто лечить, но и делать так, чтобы их пациенты меньше болели.

В Красноярске рамках совместного проекта Министерства здравоохранения РФ и еженедельника «Аргументы и факты» врачам рассказали, как правильно консультировать пациентов о здоровом образе жизни. Лекцию прочитала кандидат медицинских наук, заведующая отделом организации и проведения мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания Красноярского краевого Центра медицинской профилактики Елена Демко.

На мероприятие в городскую больницу № 8 собрались педиатры и школьные медработники. Именно на них возложена ответственность за здоровый образ жизни детей, а, значит, и всей семьи.

«На приеме врачи должны информировать родителей и детей о факторах риска, рассказывать, как правильно питаться и вести дневник питания и физической нагрузки. Причем все это нужно делать в доброжелательной беседе, ни в коем случае не осуждая семью, например, за то, что ребенок набрал лишний вес. При этом сами врачи должны быть примером для своих пациентов, то есть не злоупотреблять вредными привычками, иметь ухоженный внешний вид», — рассказала Демко.

При этом в рекомендациях указано, что даже зная о пользе тех или иных продуктов, ребенок не станет их есть больше просто так. Те же фрукты и овощи, потребление которых в нашей стране далеко от нормы, должны не навязываться, а просто всегда присутствовать на столе, то есть быть доступными детям. Очень полезно готовить «правильную» еду вместе с детьми.

Отдельно Демко остановилась на профилактических прививках. Она рассказала, как развеять стереотипы родителей о том, что вакцинировать детей не нужно. Например, есть миф, что прививки могут стать причиной синдрома внезапной смерти младенца. Но дело в том, что в раннем грудном возрасте такое явление наблюдается и оно по времени совпадает с вакцинацией. Причинно-следственных связей тут нет.

Добавим, что в рамках проекта «Здоровая акция» журналисты совместно с врачами организовали мероприятия в 40 регионах страны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суррогат не киснет. Как проверить качество молока в домашних условиях
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Названа дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь