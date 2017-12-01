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10:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге скончался основатель и координатор конкурса «Мисс Екатеринбург»

Владиславу Бобровичу было 72 года.

В уральской столице скончался основатель конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Владислав Бобрович ушел за три дня до своего Дня рождения. на 73-году жизни.

— Владислав умер сегодня в больнице в 5 часов утра. Он болел, — сообщила директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.

Владислав Бобрович на протяжении многих лет был артистом балета, после завершения танцевальной карьеры ушел работать тренером-хореографом российской сборной по фигурному катанию. С 2010 года занимал должность заместителя директора в Екатеринбургском театре современной хореографии, принимал участие в постановках. Совместно со Светланой Петраковой Владислав Бобрович более 20 лет координировал конкурс «Мисс Екатеринбург».

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