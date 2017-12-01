В Екатеринбурге скончался основатель и координатор конкурса «Мисс Екатеринбург»
Владиславу Бобровичу было 72 года.
Владиславу Бобровичу было 72 года.
В уральской столице скончался основатель конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Владислав Бобрович ушел за три дня до своего Дня рождения. на 73-году жизни.
— Владислав умер сегодня в больнице в 5 часов утра. Он болел, — сообщила директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.
Владислав Бобрович на протяжении многих лет был артистом балета, после завершения танцевальной карьеры ушел работать