В Екатеринбурге скончался основатель и координатор конкурса «Мисс Екатеринбург»

В уральской столице скончался основатель конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Владислав Бобрович ушел за три дня до своего Дня рождения. на 73-году жизни.

— Владислав умер сегодня в больнице в 5 часов утра. Он болел, — сообщила директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова.