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10:26 (мск), источник: АиФ Казань

Храм всех религий в Казани открылся для всех желающих

Храм всех религий в поселке Аракчино, дом 4, теперь доступен для туристов, сообщает комитет содействия развитию туризма Казани.

Источник: Аргументы и факты

Ранее туристы не могли свободно посещать его, так как здание было частной собственностью. После смерти основателя храма Ильгиза Ханова владельцем здания стал его родной брат Ильгиз.

Он и провел презентацию объекта для казанских туроператоров. Они обсудили организацию внутренних экскурсий и возможность организаций мастер-классов.

Напомним, Ильдар Ханов начал строить свой Вселенский храм еще в 90-е годы на месте отчего дома. Однако он не является культовым объектов — скорее это символ объединения религий и культур. В архитектуре использованы элементы зданий в стилистике 16 конфессий.

В апреле этого года в здании случился пожар. Позже пожарные нашли в здании канистру с бензином. Погиб управляющий храмом. По одной из версий, он же и поджег здание.

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