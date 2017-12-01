Храм всех религий в Казани открылся для всех желающих

Источник: Аргументы и факты

Ранее туристы не могли свободно посещать его, так как здание было частной собственностью. После смерти основателя храма Ильгиза Ханова владельцем здания стал его родной брат Ильгиз.

Он и провел презентацию объекта для казанских туроператоров. Они обсудили организацию внутренних экскурсий и возможность организаций мастер-классов.

Напомним, Ильдар Ханов начал строить свой Вселенский храм еще в 90-е годы на месте отчего дома. Однако он не является культовым объектов — скорее это символ объединения религий и культур. В архитектуре использованы элементы зданий в стилистике 16 конфессий.