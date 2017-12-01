Храм всех религий в Казани открылся для всех желающих
Храм всех религий в поселке Аракчино, дом 4, теперь доступен для туристов, сообщает комитет содействия развитию туризма Казани.
Храм всех религий в поселке Аракчино, дом 4, теперь доступен для туристов, сообщает комитет содействия развитию туризма Казани.
Ранее туристы не могли свободно посещать его, так как здание было частной собственностью. После смерти основателя храма Ильгиза Ханова владельцем здания стал его родной брат Ильгиз.
Он и провел презентацию объекта для казанских туроператоров. Они обсудили организацию внутренних экскурсий и возможность организаций
Напомним, Ильдар Ханов начал строить свой Вселенский храм еще в 90-е годы на месте отчего дома. Однако он не является культовым объектов — скорее это символ объединения религий и культур. В архитектуре использованы элементы зданий в стилистике 16 конфессий.
В апреле этого года в здании случился пожар. Позже пожарные нашли в здании канистру с бензином. Погиб управляющий храмом. По одной из версий, он же и поджег здание.