Спасатели предупредили горожан о тонком льде на Воронежском водохранилище

Источник: РИА "Воронеж"

Минимальная безопасная толщина льда для передвижения одного человека — 10 см. Кататься же на льду можно, если его толщина — 25 см. Спасатели напомнили, что прочность покрова на водоеме неодинаковая.

Сотрудники МЧС по Воронежской области отметили, что лед становится прочным после непрерывной морозной погоды. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность ледяного покрова снижается на 25%.

Спасатели напомнили, что прочный лед можно определить по цвету. Он прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Прочность белого льда намного меньше. Лед серого, матово-белого или желтого цвета самый ненадежный. При нагрузке он обрушится без предупреждающего потрескивания.