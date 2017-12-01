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10:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели предупредили горожан о тонком льде на Воронежском водохранилище

Сотрудники МЧС по региону предупредили о тонком льде на Воронежском водохранилище в пятницу, 1 декабря. Спасатели сообщили, что прочность ледяного покрова на водоеме не соответствует норме. Жителям Воронежа порекомендовали не выходить на лед.

Источник: РИА "Воронеж"

Минимальная безопасная толщина льда для передвижения одного человека — 10 см. Кататься же на льду можно, если его толщина — 25 см. Спасатели напомнили, что прочность покрова на водоеме неодинаковая.

Сотрудники МЧС по Воронежской области отметили, что лед становится прочным после непрерывной морозной погоды. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность ледяного покрова снижается на 25%.

Спасатели напомнили, что прочный лед можно определить по цвету. Он прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Прочность белого льда намного меньше. Лед серого, матово-белого или желтого цвета самый ненадежный. При нагрузке он обрушится без предупреждающего потрескивания.

При возникновении ЧС жителям региона порекомендовали звонить по телефонам 101, 112 или 8 (473) 277 99 00.

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