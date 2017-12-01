Небольшой снег выпадет в Иркутской области в ближайшие выходные дни

Небольшой снег ожидается в нескольких районах Иркутской области в ближайшие выходные дни, 2 и 3 декабря. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от -12 до -19°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.