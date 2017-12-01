Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
ЦБ отказался печатать купюры с Путиным
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8День благодарения
8Поклонение Ким Чен Ыну
10:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Небольшой снег выпадет в Иркутской области в ближайшие выходные дни

Температура воздуха будет около -12°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 93% 762 мм рт. ст. 0 м/с

Небольшой снег ожидается в нескольких районах Иркутской области в ближайшие выходные дни, 2 и 3 декабря. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от -12 до -19°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 2 декабря, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с. Столбик термометра ночью установится на отметках −17…−22°C, днем −14…−19°C, — говорится в сообщении гидрометцентра.

В воскресенье, 3 декабря, переменная облачность, возможен небольшой и умеренный снег. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит −21…−26°C, днем −12…−17°C.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Число подозреваемых в СИЗО в Иркутской области снизилось в пять раз с начала века
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на пятницу, 1 декабря
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
США повторно отказались признать Китай рыночной экономикой
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь