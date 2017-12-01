Стихийный базар в Октябрьском районе Красноярска больше не работает

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Жители многоквартирных домов, окна которых выходят на «стихийный базар», часто жаловались на несанкционированную торговлю. Несмотря на рейдовые мероприятия, их каждую неделю проводили участники административной комиссии и сотрудники отдела полиции № 2, стихийные торговцы организовывали свои ряды с продовольственными и непродовольственными товарами.

«Как надоел этот беспорядок, мне мой дом напоминает базар. Я уже на память и не вспомню, когда бывало так, что наш дом можно было спокойно увидеть издали, не наткнувшись взглядом на торговые ряды. Дом должен ассоциироваться со спокойствием и уютом, а никак ни с антисанитарией и мясными и рыбными торговыми рядами», — рассказывает жительница дома № 1 по улице Высотная.

С конца ноября на стихийном рынке ГорДК дежурят сотрудники административной комиссии и органов полиции. Они сформировали график дежурств, в соответствии с которым группы наблюдателей делают обход.

В первые дни проведения дежурств на несколько предпринимателей были составлены протоколы. Протоколы вынесут на рассмотрение административной комиссии для назначения наказания, остальные торговцы покинули территорию самостоятельно.

«В администрацию Октябрьского района поступает много жалоб на уличную торговлю на остановке “ГорДК”, сейчас обращений жителей по этому вопросу стало еще больше. Ежедневные рейды на этом участке уже дали положительный эффект, торговля здесь сейчас не проводится. При проведении рейдов мы информируем предпринимателей о том, что в районе есть места, предполагающие законную торговлю, любая деятельность должна быть организована не вразрез с законом. Например, в этом году мы увеличили количество ярмарок, проходящих в районе, где каждый предприниматель может предложить свою продукцию без учета платы за место», — подчеркнул глава администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

На остановке продаж больше нет, более 15 предпринимателей «свернули» свои торговые ряды и не появляются на этом участке.

В Октябрьском районе реализация продовольственных, хозяйственных и других товаров разрешена по адресам: ул. Карбышева, 6а, ул. Тотмина. 19, ул. Крупской, 8, ул. Мирошниченко, 6. Также можно принять участие в продовольственных фестивалях, которые проходят в сквере «Серебряный» (ул. Высотная, 15).

Как уточняют в администрации Красноярска, торговля в неустановленных органами местного самоуправления местах является административным правонарушением в области предпринимательской деятельности. Незаконная торговля влечет за собой административную ответственность с наложением штрафа до 2 000 рублей на физическое лицо, на должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц — от 1 000 до 10 000 рублей.

С жалобами по фактам незаконной торговли жители могут обращаться в отдел полиции № 2 по адресу: ул. Высотная, 2е, тел.: 246−87−64.