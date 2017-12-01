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12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Сквер на бульваре Постышева открыли в Иркутске

Его создали по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Иркутске появился еще один сквер для отдыха и прогулок. Накануне его торжественно открыли на бульваре Постышева. Там отремонтировали лестницу, установили фонтан, а вокруг разместили небольшие скульптуры и скамейки. Рабочие обустроили площадки для спортсменов и для детей, а для автомобилистов поблизости сделали парковку.

— Это самое большое общественное пространство, которое мы создали в 2017 году, — рассказывает мэр города Дмитрий Бердников. — Наша цель — во всех районах города создавать комфортные места отдыха, благоустраивать дворы, чтобы Иркутск стал уютнее и удобнее для жизни.

Сквер на бульваре Постышева создали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», деньги на это выделили из федеральной, региональной и местной казны. План нового сквера городские власти обсуждали с местными жителями — за его благоустройство проголосовали 30 тысяч человек.

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