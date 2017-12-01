Сквер на бульваре Постышева открыли в Иркутске

В Иркутске появился еще один сквер для отдыха и прогулок. Накануне его торжественно открыли на бульваре Постышева. Там отремонтировали лестницу, установили фонтан, а вокруг разместили небольшие скульптуры и скамейки. Рабочие обустроили площадки для спортсменов и для детей, а для автомобилистов поблизости сделали парковку.

— Это самое большое общественное пространство, которое мы создали в 2017 году, — рассказывает мэр города Дмитрий Бердников. — Наша цель — во всех районах города создавать комфортные места отдыха, благоустраивать дворы, чтобы Иркутск стал уютнее и удобнее для жизни.