Мэрия Иркутска просит автомобилистов не затруднять уборку улиц от снега

Источник: РИА "Новости"

На уборку улиц Иркутска от снега 1 декабря 2017 года вышли 118 единиц специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора МУП «Иркутскавтодор» Михаила Чайковского. «Иногда наши сотрудники сталкиваются с препятствием в виде припаркованных возле заборов автомобилей — в таких случаях расчистку приходится отменять, поскольку грейдеры просто не могут пройти по узким улицам», — сказал руководитель предприятия. Он обратился к автомобилистам с просьбой во время сильных снегопадов не оставлять машины на проезжей части, чтобы не затруднять работу уборочной технике.

Михаил Чайковский рассказал, что несколько колонн из 35 комбинированных дорожных машин в Иркутске сгребают снег к обочинам. Сформированные отвалы снега 12 погрузчиков грузят в самосвалы, которые вывозят его на полигон твердых бытовых отходов, где плавят в специальной установке, не нанося вред окружающей среде. На этих работах занято 24 самосвала.

Уборкой улиц частного сектора занимаются 11 тракторов с тракторными щетками, также работают два грейдера.

Еще 34 единицы различной мелкой и вспомогательной техники заняты на расчистке тротуаров вдоль магистральных улиц Иркутска. Особое внимание уделяется остановочным пунктам и подходам к пешеходным переходам. Всего на этих работах занято более 200 человек.

Уборкой внутридворовых территорий занимаются управляющие организации. Они должны расчищать тротуары и площадки возле подъезда сразу после окончания снегопада, а также в течение нескольких дней — проезжую часть внутри двора.