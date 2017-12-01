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10:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мэрия Иркутска просит автомобилистов не затруднять уборку улиц от снега

Улицы Иркутска убирают от снега 118 единиц техники.

Источник: РИА "Новости"

На уборку улиц Иркутска от снега 1 декабря 2017 года вышли 118 единиц специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора МУП «Иркутскавтодор» Михаила Чайковского. «Иногда наши сотрудники сталкиваются с препятствием в виде припаркованных возле заборов автомобилей — в таких случаях расчистку приходится отменять, поскольку грейдеры просто не могут пройти по узким улицам», — сказал руководитель предприятия. Он обратился к автомобилистам с просьбой во время сильных снегопадов не оставлять машины на проезжей части, чтобы не затруднять работу уборочной технике.

Михаил Чайковский рассказал, что несколько колонн из 35 комбинированных дорожных машин в Иркутске сгребают снег к обочинам. Сформированные отвалы снега 12 погрузчиков грузят в самосвалы, которые вывозят его на полигон твердых бытовых отходов, где плавят в специальной установке, не нанося вред окружающей среде. На этих работах занято 24 самосвала.

Уборкой улиц частного сектора занимаются 11 тракторов с тракторными щетками, также работают два грейдера.

Еще 34 единицы различной мелкой и вспомогательной техники заняты на расчистке тротуаров вдоль магистральных улиц Иркутска. Особое внимание уделяется остановочным пунктам и подходам к пешеходным переходам. Всего на этих работах занято более 200 человек.

Уборкой внутридворовых территорий занимаются управляющие организации. Они должны расчищать тротуары и площадки возле подъезда сразу после окончания снегопада, а также в течение нескольких дней — проезжую часть внутри двора.

Напомним, в каждом округе принимают жалобы на некачественную уборку внутриквартальных территорий. В Правобережном округе можно позвонить по телефону 52−03−99, в Октябрьском — 52−00−06 и 52−02−48, в Свердловском — 52−03−51, в Ленинском — 52−02−23. Можно также оставить заявку по телефону единой диспетчерской службы 520−112. По этим же телефонам можно жаловаться на недобросовестную уборку площадок возле магазинов, торгово-развлекательных центров, автозаправок и прочих территорий, обслуживанием которых обязаны заниматься частные предприниматели. В каждом округе регулярно проводятся совещания, во время которых арендаторам объясняют их обязанности по содержанию прилегающей к их зданиям или сооружениям территории.

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