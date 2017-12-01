Мэрия Иркутска просит автомобилистов не затруднять уборку улиц от снега
Улицы Иркутска убирают от снега 118 единиц техники.
Улицы Иркутска убирают от снега 118 единиц техники.
На уборку улиц Иркутска от снега 1 декабря 2017 года вышли 118 единиц специализированной техники. Об этом сообщает
Михаил Чайковский рассказал, что несколько колонн из 35 комбинированных дорожных машин в Иркутске сгребают снег к обочинам. Сформированные отвалы снега 12 погрузчиков грузят в самосвалы, которые вывозят его на полигон твердых бытовых отходов, где плавят в специальной установке, не нанося вред окружающей среде. На этих работах занято 24 самосвала.
Уборкой улиц частного сектора занимаются 11 тракторов с тракторными щетками, также работают два грейдера.
Еще 34 единицы различной мелкой и вспомогательной техники заняты на расчистке тротуаров вдоль магистральных улиц Иркутска. Особое внимание уделяется остановочным пунктам и подходам к пешеходным переходам. Всего на этих работах занято более 200 человек.
Уборкой внутридворовых территорий занимаются управляющие организации. Они должны расчищать тротуары и площадки возле подъезда сразу после окончания снегопада, а также в течение нескольких дней — проезжую часть внутри двора.
Напомним, в каждом округе принимают жалобы на некачественную уборку внутриквартальных территорий. В Правобережном округе можно позвонить по телефону 52−03−99, в Октябрьском — 52−00−06 и 52−02−48, в Свердловском — 52−03−51, в Ленинском — 52−02−23. Можно также оставить заявку по телефону единой диспетчерской службы 520−112. По этим же телефонам можно жаловаться на недобросовестную уборку площадок возле магазинов,