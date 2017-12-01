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10:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сильные морозы придут в Приморье на следующей неделе

В крае будет дуть холодный северный ветер, однако снега можно не ждать.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 93% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.

В первой половине рабочей недели на юг Дальнего Востока вторгнется холодная воздушная масса и в Приморье похолодает. В ночные часы будет морозно −10…−25°С, в горных районах до -35°С, в дневные часы −7…−19°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

Над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении будет смещаться углубляющийся циклон, осадков он не вызовет, но повлияет на ветровой режим. Увеличатся барические градиенты, и на побережье Приморья усилится северный ветер.

Во Владивостоке без осадков, сильный северный ветер. Температурный фон в ночные часы −12…−16 °С, в дневные −9…−13 °С.

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