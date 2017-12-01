Сильные морозы придут в Приморье на следующей неделе
В крае будет дуть холодный северный ветер, однако снега можно не ждать.
В крае будет дуть холодный северный ветер, однако снега можно не ждать.
Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.
В первой половине рабочей недели на юг Дальнего Востока вторгнется холодная воздушная масса и в Приморье похолодает. В ночные часы будет морозно −10…−25°С, в горных районах до -35°С, в дневные часы −7…−19°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.
Над акваторией Японского моря в
Во Владивостоке без осадков, сильный северный ветер. Температурный фон в ночные часы −12…−16 °С, в дневные −9…−13 °С.