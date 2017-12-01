Сильные морозы придут в Приморье на следующей неделе

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 декабря, PrimaMedia.

В первой половине рабочей недели на юг Дальнего Востока вторгнется холодная воздушная масса и в Приморье похолодает. В ночные часы будет морозно −10…−25°С, в горных районах до -35°С, в дневные часы −7…−19°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

Над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении будет смещаться углубляющийся циклон, осадков он не вызовет, но повлияет на ветровой режим. Увеличатся барические градиенты, и на побережье Приморья усилится северный ветер.