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10:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пассажиры электротранспорта смогут бесплатно пересесть на автобус № 62

Такая возможность появится с 5 декабря.

В Перми к пересадочной сети электротранспорта добавят автобусный маршрут № 62 «Ипподром — микрорайон Крохалева», который обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс».

С 5 декабря пассажиры электротранспорта смогут в течение 40 минут бесплатно пересаживаться на автобус № 62 и наоборот.

«В течение 40 минут бесплатные пересадки возможны как между одним видом транспорта — с трамвая на трамвай, с троллейбуса на троллейбус, с автобуса маршрута № 62 на автобус маршрута № 62, так и между тремя — с трамвая на троллейбус или автобус № 62, с троллейбуса на трамвай или автобус № 62, а также с автобуса № 62 на трамвай или троллейбус. Схемы маршрутов при этом меняться не будут. Другие автобусные маршруты в систему пересадок не включаются», — сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».

Напомним, предприятие запустило с 1 ноября пересадочную систему на маршрутной сети трамваев и троллейбусов, благодаря которой пассажиры в течение 40 минут могут бесплатно пересесть с одного маршрута электротранспорта на другой.

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