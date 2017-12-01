Пассажиры электротранспорта смогут бесплатно пересесть на автобус № 62

«В течение 40 минут бесплатные пересадки возможны как между одним видом транспорта — с трамвая на трамвай, с троллейбуса на троллейбус, с автобуса маршрута № 62 на автобус маршрута № 62, так и между тремя — с трамвая на троллейбус или автобус № 62, с троллейбуса на трамвай или автобус № 62, а также с автобуса № 62 на трамвай или троллейбус. Схемы маршрутов при этом меняться не будут. Другие автобусные маршруты в систему пересадок не включаются», — сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».