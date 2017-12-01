В декабре пермяки смогут увидеть один из самых мощных метеорных потоков
Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать с 7 по 17 декабря. Пик звездопада приходится на 14 декабря.
Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать с 7 по 17 декабря. Пик звездопада приходится на 14 декабря.
В декабре можно будет наблюдать метеорный поток Геминиды, который считается один из самых мощных звездопадов. Метеоры движутся со скоростью 35 км/ч. Влитая на такой низкой скорости в атмосферу, они нагреваются и долго святятся, оставляя в небе яркие прочерки.
По информации специалистов пермского планетария, некоторые болиды взрываются в атмосфере, озаряя небо яркими вспышками.
Наблюдая метеорный поток Геминиды можно с 7 по 17 декабря. Своего максимума он достигнет 14 декабря в 11:07.