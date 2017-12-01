В декабре пермяки смогут увидеть один из самых мощных метеорных потоков

В декабре можно будет наблюдать метеорный поток Геминиды, который считается один из самых мощных звездопадов. Метеоры движутся со скоростью 35 км/ч. Влитая на такой низкой скорости в атмосферу, они нагреваются и долго святятся, оставляя в небе яркие прочерки.



По информации специалистов пермского планетария, некоторые болиды взрываются в атмосфере, озаряя небо яркими вспышками.



Наблюдая метеорный поток Геминиды можно с 7 по 17 декабря. Своего максимума он достигнет 14 декабря в 11:07.