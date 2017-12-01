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10:16 (мск), источник: Новости Перми

В декабре пермяки смогут увидеть один из самых мощных метеорных потоков

Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать с 7 по 17 декабря. Пик звездопада приходится на 14 декабря.

В декабре можно будет наблюдать метеорный поток Геминиды, который считается один из самых мощных звездопадов. Метеоры движутся со скоростью 35 км/ч. Влитая на такой низкой скорости в атмосферу, они нагреваются и долго святятся, оставляя в небе яркие прочерки.

По информации специалистов пермского планетария, некоторые болиды взрываются в атмосфере, озаряя небо яркими вспышками.

Наблюдая метеорный поток Геминиды можно с 7 по 17 декабря. Своего максимума он достигнет 14 декабря в 11:07.

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