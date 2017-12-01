Роспотребнадзор: Ленобласть относится к наиболее проблемным ВИЧ-регионам

К наиболее проблемным регионам Роспотребнадзор относит Свердловскую, Иркутскую, Кемеровскую, Самарскую, Оренбургскую, Ленинградскую, Тюменскую области.
Однако ведомство отмечает, что «ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции».
В Роспотребнадзоре призывают бережнее относится к своему здоровью и регулярно проверяться на ВИЧ.
Так, на 1 ноября текущего года обследовано 27,3 млн граждан Российской Федерации.
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятым в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, напомнили в Роспотребнадзоре.