Из-за непогоды в аэропорту Астаны задержали рейсы, пассажиры возмущены
В редакцию NewTimes.kz обратилась одна из пассажирок рейса авиакомпании Scat. Женщина пожаловалась, что перевозчик, не предупредив, перенес время вылета ее самолета на 8 часов.
В редакцию NewTimes.kz обратилась одна из пассажирок рейса авиакомпании Scat. Женщина пожаловалась, что перевозчик, не предупредив, перенес время вылета ее самолета на 8 часов.
Айгуль Жараспаева, по ее словам, должна была вылететь в Алматы в пятницу утром. Однако в аэропорту Астаны ее ждал неприятный сюрприз. Ее рейс отложили на 8 часов.
«Scat просто поменял внутренний график ни на час или на два. Я должна была вылететь утром. С семи утра я в аэропорту, а мне говорят, что рейс будет в 16:45. Десятки пассажиров сидят. Мы говорим, сделайте так, пересадите нас на другие рейсы. Это же не
В свою очередь в авиакомпании пояснили, что рейсы задержали
«В связи со сложными метеоусловиями по Казахстану, произошла цепь задержек на рейсах Астана — Тараз и Астана — Алматы. Всем пассажирам предоставлено горячее питание и размещение в отеле, для комфортного ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам задержанных рейсов и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации, так как авиакомпания не имеет влияния на изменение погодных условий», — рассказали в