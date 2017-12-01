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10:16 (мск), источник: Newtimes.kz

Из-за непогоды в аэропорту Астаны задержали рейсы, пассажиры возмущены

В редакцию NewTimes.kz обратилась одна из пассажирок рейса авиакомпании Scat. Женщина пожаловалась, что перевозчик, не предупредив, перенес время вылета ее самолета на 8 часов.

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Айгуль Жараспаева, по ее словам, должна была вылететь в Алматы в пятницу утром. Однако в аэропорту Астаны ее ждал неприятный сюрприз. Ее рейс отложили на 8 часов.

«Scat просто поменял внутренний график ни на час или на два. Я должна была вылететь утром. С семи утра я в аэропорту, а мне говорят, что рейс будет в 16:45. Десятки пассажиров сидят. Мы говорим, сделайте так, пересадите нас на другие рейсы. Это же не форс-мажор. Заранее почему нас не оповестили. Люди ушли по домам, кто-то в зале сидит. Они вчера поменяли своей график, расписание и приняли решение отложить вылет. Какая-то кучка людей получила СМС-ки, кто не получил, те сидят. Спокойно поменяли график и сидят. Мы позвонили руководителю местного офиса, он сказал, что не приедет, потому что везет супругу в поликлинику. Вообще беспредел», — возмутилась женщина.

В свою очередь в авиакомпании пояснили, что рейсы задержали из-за непогоды в Таразе и Алматы.

«В связи со сложными метеоусловиями по Казахстану, произошла цепь задержек на рейсах Астана — Тараз и Астана — Алматы. Всем пассажирам предоставлено горячее питание и размещение в отеле, для комфортного ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам задержанных рейсов и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации, так как авиакомпания не имеет влияния на изменение погодных условий», — рассказали в пресс-службе компании.

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Из-за непогоды в аэропорту Астаны задержали рейсы, пассажиры возмущены
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