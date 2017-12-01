Из-за непогоды в аэропорту Астаны задержали рейсы, пассажиры возмущены

«Scat просто поменял внутренний график ни на час или на два. Я должна была вылететь утром. С семи утра я в аэропорту, а мне говорят, что рейс будет в 16:45. Десятки пассажиров сидят. Мы говорим, сделайте так, пересадите нас на другие рейсы. Это же не форс-мажор. Заранее почему нас не оповестили. Люди ушли по домам, кто-то в зале сидит. Они вчера поменяли своей график, расписание и приняли решение отложить вылет. Какая-то кучка людей получила СМС-ки, кто не получил, те сидят. Спокойно поменяли график и сидят. Мы позвонили руководителю местного офиса, он сказал, что не приедет, потому что везет супругу в поликлинику. Вообще беспредел», — возмутилась женщина.