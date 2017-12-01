Цены на проезд в автобусах Хабаровска не повысились

Читатели ИА «Хабаровский край сегодня» спрашивают — так поднялись цены в частных автобусах одного из крупнейших частных перевозчиков Хабаровска или нет. Ведь объявления о таком намерении до сих пор встречаются в салонах. Согласно объявлениям, стоимость билета с 1 декабря поднимается на 2 рубля. Информационное агентство обратилось к перевозчику за комментарием.

— В соцсетях могут писать все, что угодно. Даже иногда всплывают неактуальные сейчас объявления. Да, в планах было повысить тариф с 1 декабря, но мы, как я уже говорил, отказались от этой идеи. На сегодняшний день цена в автобусах осталась прежней — 25 рублей днем и 30 рублей после 20.00. Никаких указаний по поводу увеличения платы за билет не давалось, — заявил директор ООО «Васильев» Юрий Васильев.