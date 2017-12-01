В Новороссийске после реставрации откроется памятник самолету ИЛ-2

— Приглашаем новороссийцев и гостей города принять участие в историческом событии, — рассказали «КП — Кубань» в пресс-службе администрации города Новороссийска.

Напомним, что памятник ИЛ-2 посвящен всем летчикам, которые сражались в годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками в небе над Кубанью. Он был самой «многотиражной» машиной в истории мирового самолетостроения.

Ранее, отметим, открыть памятник после реконструкции власти Новороссийска планировали 16 сентября — ко Дню разгрома немецко-фашистских войск у стен города.