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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новороссийске после реставрации откроется памятник самолету ИЛ-2

В грядущую пятницу, 8 декабря, в 14:00 в Новороссийске после реставрации откроется памятник советскому штурмовику ИЛ-2.

— Приглашаем новороссийцев и гостей города принять участие в историческом событии, — рассказали «КП — Кубань» в пресс-службе администрации города Новороссийска.

Напомним, что памятник ИЛ-2 посвящен всем летчикам, которые сражались в годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками в небе над Кубанью. Он был самой «многотиражной» машиной в истории мирового самолетостроения.

Ранее, отметим, открыть памятник после реконструкции власти Новороссийска планировали 16 сентября — ко Дню разгрома немецко-фашистских войск у стен города.

ИЛ-2 обнаружили во время подводных съемок в 1974 году. Его подняли со дна Черного моря в районе Сухой щели, а 30 марта 1980 года его торжественно установили на постамент.

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