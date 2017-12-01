В Новороссийске после реставрации откроется памятник самолету ИЛ-2
В грядущую пятницу, 8 декабря, в 14:00 в Новороссийске после реставрации откроется памятник советскому штурмовику ИЛ-2.
В грядущую пятницу, 8 декабря, в 14:00 в Новороссийске после реставрации откроется памятник советскому штурмовику ИЛ-2.
— Приглашаем новороссийцев и гостей города принять участие в историческом событии, — рассказали «КП — Кубань» в
Напомним, что памятник ИЛ-2 посвящен всем летчикам, которые сражались в годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками в небе над Кубанью. Он был самой «многотиражной» машиной в истории мирового самолетостроения.
Ранее, отметим, открыть памятник после реконструкции власти Новороссийска планировали 16 сентября — ко Дню разгрома
ИЛ-2 обнаружили во время подводных съемок в 1974 году. Его подняли со дна Черного моря в районе Сухой щели, а 30 марта 1980 года его торжественно установили на постамент.