Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Летевший в Москву самолет экстренно сел в Турции
Москвичка умерла, поужинав роллами
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
«У вас ничего не выйдет»: Мэй и Туск обвиняют РФ во враждебности
На месте исчезновения «Сан-Хуан» новая загадка
СМИ: Мария Куликова рассказала о новом избраннике
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Поклонение Ким Чен Ыну
11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Скопление пожарных машин около оперного театра напугало нижегородцев

Скопление большого количества спецслужб около оперного театра в Нижнем Новгороде утром 1 декабря изрядно напугало спешащих на работу горожан. Многие нижегородцы подумали, что в театре произошел пожар.

— Сразу несколько пожарных машин стоит как со стороны улицы Белинского, так и со стороны Ванеева. Видимо, что-то серьезное произошло, — рассказал «Комсомолке» в Нижнем читатель Иван Туманов, ставший очевидцем произошедшего.

К счастью, в ГУ МЧС по Нижегородской области нас поспешили успокоить.

— Это не пожар. Идут учения, — коротко пояснили «КП"-НН» в пресс-службе ведомства.

По словам источника «КП», сейчас из-за учений перекрыта одна полоса по улице Ванеева, движение транспорта затруднено.

Накануне в Нижнем Новгороде прошли контртеррористические учения, приуроченные к проведению этапа Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Генпрокурор Украины: Иностранцы незаконно покупали паспорта крымчан
Навальный наехал на Чубайса, а Чубайс сказал «хи-хи»
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Названа дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь