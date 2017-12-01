Скопление пожарных машин около оперного театра напугало нижегородцев

— Сразу несколько пожарных машин стоит как со стороны улицы Белинского, так и со стороны Ванеева. Видимо, что-то серьезное произошло, — рассказал «Комсомолке» в Нижнем читатель Иван Туманов, ставший очевидцем произошедшего.

К счастью, в ГУ МЧС по Нижегородской области нас поспешили успокоить.

— Это не пожар. Идут учения, — коротко пояснили «КП"-НН» в пресс-службе ведомства.

По словам источника «КП», сейчас из-за учений перекрыта одна полоса по улице Ванеева, движение транспорта затруднено.