Скопление пожарных машин около оперного театра напугало нижегородцев

— Сразу несколько пожарных машин стоит как со стороны улицы Белинского, так и со стороны Ванеева. Видимо, что-то серьезное произошло, — рассказал «Комсомолке» в Нижнем читатель Иван Туманов, ставший очевидцем произошедшего.
К счастью, в ГУ МЧС по Нижегородской области нас поспешили успокоить.
— Это не пожар. Идут учения, — коротко пояснили «КП"-НН» в пресс-службе ведомства.
По словам источника «КП», сейчас из-за учений перекрыта одна полоса по улице Ванеева, движение транспорта затруднено.
Накануне в Нижнем Новгороде прошли контртеррористические учения, приуроченные к проведению этапа Чемпионата мира по футболу в 2018 году.