Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
Москвичка умерла, поужинав роллами
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
«У вас ничего не выйдет»: Мэй и Туск обвиняют РФ во враждебности
На месте исчезновения «Сан-Хуан» новая загадка
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
11:42 (мск), источник: Вести Иркутск

Инвалид из Волгограда приехал в Иркутск на хендбайке

Преодолеть 11 000 километров от Петербурга до Владивостока. Такую цель поставил себе волгоградец Алексей Костюченко. Марафон неподвластен даже многим здоровым людям, но мужчина преодолевает его без ног и кистей рук.

— В моём личном деле, медицинской карточке, написано, что я нуждаюсь в постоянной посторонней помощи. И самому себе попробовал доказать, что я не настолько немощен, как кажется и каким меня считают, — говорит участник пробега «Шоссе мира» Алексей Костюченко.

И доказывает это Алексей уже полгода. За это время он преодолел на хендбайке больше половины своего маршрута. Ночует в гостиницах или вовсе в палатке. Ставит её сам — без посторонней помощи. Больше 15 лет мужчина прожил в доме-интернате для престарелых. Но, говорит, стало скучно и он начал путешествовать.

— В этот проект я включился ещё ради того, что, может быть, мой пробег, моё участие как-то изменит жизнь инвалидов страны в положительную сторону. Это большая моя надежда, — говорит участник пробега «Шоссе мира» Алексей Костюченко.

В Иркутске Алексей сделал перерыв в своём путешествии. Признаётся, что зимой ему будет сложно преодолеть Култукский перевал. Но оптимизма Алексей не теряет. Ведь у него много увлечений. Например, стихи. Одно из сочинённых им произведений можно считать гимном уникального путешествия:

Лет я прожитую свору утомил
Бытийным вздором.
Отдохну в пути душою, даст Бог, стану вновь собою.
Эх, Россия, ты огромна!
Может, выскажусь нескромно,
Покорю твои просторы,
Несмотря на форс-мажоры!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Названа дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь