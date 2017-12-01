Инвалид из Волгограда приехал в Иркутск на хендбайке

— В моём личном деле, медицинской карточке, написано, что я нуждаюсь в постоянной посторонней помощи. И самому себе попробовал доказать, что я не настолько немощен, как кажется и каким меня считают, — говорит участник пробега «Шоссе мира» Алексей Костюченко.

И доказывает это Алексей уже полгода. За это время он преодолел на хендбайке больше половины своего маршрута. Ночует в гостиницах или вовсе в палатке. Ставит её сам — без посторонней помощи. Больше 15 лет мужчина прожил в доме-интернате для престарелых. Но, говорит, стало скучно и он начал путешествовать.

— В этот проект я включился ещё ради того, что, может быть, мой пробег, моё участие как-то изменит жизнь инвалидов страны в положительную сторону. Это большая моя надежда, — говорит участник пробега «Шоссе мира» Алексей Костюченко.

В Иркутске Алексей сделал перерыв в своём путешествии. Признаётся, что зимой ему будет сложно преодолеть Култукский перевал. Но оптимизма Алексей не теряет. Ведь у него много увлечений. Например, стихи. Одно из сочинённых им произведений можно считать гимном уникального путешествия: