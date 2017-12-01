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11:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

Счастливый папа в Норильске романтично встретил жену из роддома

Перед окнами квартиры выстроилось сердце, составленное из автомобилей.

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Житель Норильска встретил жену из роддома, попросив друзей-автомобилистов выстроить сердце из машин. Видеозапись романтической встречи норильчанин опубликовал на Youtube.

На видео несколько машин образовали сердце, мигают фарами и периодически сигналят. Так мужчина решил поздравить жену с рождением дочери. Поступок романтика из северного города заслужил неоднозначные комментарии. Одни считают, что автомобильные гудки — не лучший способ поблагодарить жену, другие вступились за северного романтика, напомнив, что женщине приятна благодарность, выраженная в такой необычной форме.

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