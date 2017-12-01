Счастливый папа в Норильске романтично встретил жену из роддома

На видео несколько машин образовали сердце, мигают фарами и периодически сигналят. Так мужчина решил поздравить жену с рождением дочери. Поступок романтика из северного города заслужил неоднозначные комментарии. Одни считают, что автомобильные гудки — не лучший способ поблагодарить жену, другие вступились за северного романтика, напомнив, что женщине приятна благодарность, выраженная в такой необычной форме.