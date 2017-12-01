Счастливый папа в Норильске романтично встретил жену из роддома
Перед окнами квартиры выстроилось сердце, составленное из автомобилей.
Перед окнами квартиры выстроилось сердце, составленное из автомобилей.
Житель Норильска встретил жену из роддома, попросив
На видео несколько машин образовали сердце, мигают фарами и периодически сигналят. Так мужчина решил поздравить жену с рождением дочери. Поступок романтика из северного города заслужил неоднозначные комментарии. Одни считают, что автомобильные гудки — не лучший способ поблагодарить жену, другие вступились за северного романтика, напомнив, что женщине приятна благодарность, выраженная в такой необычной форме.