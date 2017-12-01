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13:05 (мск), источник: Вести.Ru

10 стран с самой дешевой ипотекой

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в четверг в интервью российским телеканалам рассказал о текущей ситуации в экономике и перспективах развития: ВВП страны возобновил рост, и правительство готово к реформам для ускорения экономики.

Москва, 1 декабря — «Вести. Экономика». Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в четверг в интервью российским телеканалам рассказал о текущей ситуации в экономике и перспективах развития: ВВП страны возобновил рост, и правительство готово к реформам для ускорения экономики. Как ранее писали Вести. Экономика, Медведев заявил, что власти ввели закон о защите дольщиков, создан Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Дмитрий Медведев дал традиционное ежегодное интервью государственным телеканалам. Премьер-министр затронул целый ряд экономических и социальных вопросов. Это никак не скажется на стоимости строительных услуг и подрядных работах. Более того, на рынке жилья сейчас цены снижаются. «На будущее надо постепенно уходить из долевого строительства в нормальную, цивилизованную ипотеку — с субсидиями в случае необходимости, в том числе за государственный счет или за счет работодателя, что, кстати, тоже очень распространено. Это и будет лучшей гарантией от манипулирования деньгами тех, кто хочет приобрести квартиру — отметил премьер-министр. В России в настоящий момент довольно высокая ставка по ипотеке. Ниже мы расскажем о 10 странах, где ипотека обходится дешевле всего.

1. Япония.

Ставка по ипотеке: 1,21%Ипотека в Японии является самой дешевой в мире. Здесь очень низкая инфляция, а недвижимость очень дорогая. По стоимости квадратного метра Токио является одной из самых дорогих столиц мира, цена квадратного метра начинается в ней от 7−8 тысяч долларов. В городах чуть поменьше (Осаке, Кобэ и Йокогаме) — от 5−6 тысяч долларов. Поэтому даже у местных жителей практически нет возможностей приобрести недвижимость без ипотеки. Однако низкие ставки делают эту задачу вполне посильной.

2. Швейцария.

Ставка по ипотеке: 1,42%Как и в случае с Японией, недвижимость Швейцарии также отличается дороговизной. Важно отметить, что в Швейцарии популярностью пользуется пожизненная ипотека, которая выдается на 50 или на 100 лет и передается по наследству.

3. Финляндия.

Ставка по ипотеке: 1,53%В Финляндии довольно сложно найти малогабаритное жильте, поэтому недвижимость здесь довольно дорогая. Если говорить о разбросе цен, то дороже всего недвижимость стоит в крупных городах Финляндии. Самый дорогой город в плане приобретения недвижимости, естественно, столица Финляндии — Хельсинки. Немного дешевле обойдется квартира в городах-спутниках Турку, Эспоо, Тампере или Ванта. На сегодняшний день средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в новостройке в столице обойдется покупателям в 2300—2700 евро. Цена зависит от района города, этажности здания. В других городах цены на недвижимость на порядок ниже — 1000−1500 евро за квадратный метр.

Тем не менее, низкая ставка по ипотеке дает возможность приобретать недвижимость и по таким ценам.

4. Швеция.

Ставка по ипотеке: 1,87%В Швеции в ипотеку покупают почти 90% квартир и домов. Основной соблазн для покупателя — это, конечно же, низкие процентные ставки по кредиту. Ипотечные кредиты в Швеции выдают на 50 и на 70 лет, и они передаются по наследству.

5. Словакия.

Ставка по ипотеке: 1,92%Словения, небольшое государство в южной части Центральной Европы, вошла в Евросоюз в 2004 году. Именно с тех пор жилье здесь стало расти в цене, став инвестиционно-привлекательным и перспективным в плане долгосрочных вложений. Со времени подписания Словенией Шенгенского соглашения, здесь началось строительство современных новостроек, однако кризис немного приостановил темпы их возведения. Как и в любом государстве, близость к столице определяет рост цен на жилье. В столице Словении Любляне средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости равна 2000−2500 евро, в зависимости от стадии строительства дома.

6. Германия.

Ставка по ипотеке: 1,99%Многие иностранные инвесторы рассматривают недвижимость в Германии прежде всего как разумное вложение средств. Кроме того, рынок недвижимости Германии является одним из самых быстрорастущих и перспективных в Европе. Низкая процентная ставка по ипотеке также делает его одним из самых привлекательных в мире.

7. Чехия.

Ставка по ипотеке: 1,99%Сегодня подавляющая часть сделок с недвижимостью Чехии осуществляется при помощи ипотеки. Даже тем, кто располагает необходимыми средствами для покупки квартиры или дома в Праге, зачастую выгоднее оставить эти деньги в более доходных инструментах (в том числе в собственном бизнесе) и воспользоваться возможностью одолжить деньги в чешском банке.

8. Литва.

Ставка по ипотеке: 2,03%Отличительной чертой ипотеки в Литве является наличие системы страхования ипотечных кредитов от риска невозврата. Кредиты предоставляются гражданам Литвы в возрасте не менее 21 года. кто хочет приобрести квартиру,"& кто хочет приобрести квартиру,"&обычно банки устанавливают на уровне, не превышающем 70% стоимости жилья.

9. Тайвань.

Ставка по ипотеке: 2,04%Тайвань также входит в число стран с низкой ставкой по ипотеке. Иностранные инвесторы в основной покупают недвижимость в Тайбэе.

10. Австрия.

Ставка по ипотеке: 2,10%Австрия замыкает десятку стран с самыми низкими ставками по ипотеке. Здесь ставка немного превышает 2%. Австрия, как и многие другие рынки Европы, является привлекательной для иностранных инвесторов.

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