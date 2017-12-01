Названа дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в конце ноября 2017 года. Пара встречается больше года. После бракосочетания Маркл получит титул герцогини. Меган Маркл известна по роли в сериале «Форс-мажоры», а также благодаря своей благотворительной работе. Она уже объявила, что после бракосочетания завершит актерскую карьеру и сконцентрируется на благотворительной деятельности. Также она обещала принять англиканскую веру.