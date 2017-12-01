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12:01 (мск), источник: Meduza

Названа дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в субботу, 26 мая 2018 года. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники.

Ранее королевская семья Великобритании объявляла, что свадьба состоится в мае, но не уточняла конкретную дату. Бракосочетание пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Согласно британскому календарю, понедельник, 28 мая — выходной день. Таким образом, британцы смогут отмечать свадьбу принца три дня подряд, подчеркивает The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в конце ноября 2017 года. Пара встречается больше года. После бракосочетания Маркл получит титул герцогини. Меган Маркл известна по роли в сериале «Форс-мажоры», а также благодаря своей благотворительной работе. Она уже объявила, что после бракосочетания завершит актерскую карьеру и сконцентрируется на благотворительной деятельности. Также она обещала принять англиканскую веру.

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