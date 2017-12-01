Синоптики рассказали о погоде в декабре и планах на Новый год

Источник: AP 2017

Красноярску пообещали не очень холодный декабрь и комфортную новогоднюю ночь. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

По мнению синоптиков, прошедший ноябрь был достаточно теплым и малоснежным. В те дни, когда техника не справлялась с нагрузкой по уборке снега, от всех осадков за месяц выпало 62%. Всего в ноябре выпало лишь 82% от нормы — 31 мм. Средняя температура по Красноярску составила -5,8 °С, что почти на два градуса выше нормы, которая составляет -7,6 °С.

Оксана Сальникова отметила, что прогноз на декабрь синоптикам оказалось очень сложно сделать, так как в Красноярском крае сохраняется «северо-западный перенос воздушных масс», что не позволяет установиться зимней погоде. Декабрь будет немного выше нормы и его средняя температура в Красноярске составит -13.. -14 °С. Морозов синоптики советуют ждать лишь жителям восточной части Эвенкии. Количество осадков должно уложиться в норму, либо быть немного меньшее ее — 20−16 мм. Декабрь будет немного выше нормы и его средняя температура в Красноярске составит -13.. -22 °С, днем в субботу температура повысится немного и будет колебаться в пределах от -12 до -17 °С. В воскресенье воздух прогреется до -13°С.

Следующая неделя будет теплой — на 4−6 °С выше нормы. В этот период пойдет снег. По ночам столбики термометров будут держаться на отметке -8 до -13°С, Декабрь будет немного выше нормы и его средняя температура в Красноярске составит -13.. — 8 °C. К выходным снова похолодает, на территорию края придет холодный арктический воздух. Декабрь будет немного выше нормы и его средняя температура в Красноярске составит -13.. — 28 °C, Декабрь будет немного выше нормы и его средняя температура в Красноярске составит -13.. — 21 °C. Осадки на этот период прекратятся, ветер будет слабым. К концу недели погода снова поменяется, температура повысится, пойдет снег, но усилится ветер. Декабрь будет немного выше нормы и его средняя температура в Красноярске составит -13.. — 18 °C. Такой же обещают синоптики и новогоднюю ночь.