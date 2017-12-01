Меньше хабаровских студентов стало сдавать нормы ГТО

В дальневосточной столице отметили низкий процент студентов вузов и ссузов, которые сдают нормативы комплекса ГТО. Количество учащихся, которые приняли участие в тестировании, пока не дошло даже до 13%.

Такие данные озвучили на заседании координационного совета по поэтапному внедрению физкультурно-спортивного комплекса, которое прошло в администрации краевого центра. Сейчас на федеральном сайте ГТО зарегистрировались свыше 32 тысяч хабаровчан, около девяти тысяч из которых — это студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. При этом, по словам заместителя начальника по реализации комплекса ГТО управления по физической культуре и спорту мэрии Вадима Шульги, только 12,7% в 2016—2017 учебном году сдали нормы.

«В Хабаровске осуществляют свою деятельность 17 учреждений среднего профессионального образования с общим количеством обучающихся более восьми тысяч человек, из которых более пяти тысяч являются годными по состоянию здоровья. Однако в тестировании приняло участие 322 человека. Это составляет 3,8% от числа обучающихся и 6% — от числа допущенных по состоянию здоровья. По итогам учебного года из 17 организаций среднего профессионального образования доля приступивших к нормативам от общего количества обучающихся с основной спортивной группой и первой группой здоровья несовершеннолетних учащихся ни в одном учреждении не доходила до 30%», — отметил Вадим Шульга.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в новом учебном году нормативы ГТО выполнили только 256 человек из 12 ссузов города. В высших учебных заведениях ситуация не лучше. Во многом это связано с тем, что нужна справка, которая допускает студента к выполнению физкультурно-спортивного комплекса. Кроме того, в части вузов нет судейских бригад, которые имеют право проводить тестирование. Эти вопросы будут прорабатывать члены координационного совета. Пока тестирование прошли 7,5 тысячи горожан разного возраста.