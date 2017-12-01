Меньше хабаровских студентов стало сдавать нормы ГТО
За прошлый учебный год тестирование прошли лишь 12,7% учащихся вузов и ссузов.
За прошлый учебный год тестирование прошли лишь 12,7% учащихся вузов и ссузов.
В дальневосточной столице отметили низкий процент студентов вузов и ссузов, которые сдают нормативы комплекса ГТО. Количество учащихся, которые приняли участие в тестировании, пока не дошло даже до 13%.
Такие данные озвучили на заседании координационного совета по поэтапному внедрению
«В Хабаровске осуществляют свою деятельность 17 учреждений среднего профессионального образования с общим количеством обучающихся более восьми тысяч человек, из которых более пяти тысяч являются годными по состоянию здоровья. Однако в тестировании приняло участие 322 человека. Это составляет 3,8% от числа обучающихся и 6% — от числа допущенных по состоянию здоровья. По итогам учебного года из 17 организаций среднего профессионального образования доля приступивших к нормативам от общего количества обучающихся с основной спортивной группой и первой группой здоровья несовершеннолетних учащихся ни в одном учреждении не доходила до 30%», — отметил Вадим Шульга.
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«До конца года мы планируем, что эта цифра дойдет до девяти тысяч. В общей сложности продолжают принимать участие в тестировании до 15 тысяч. Большинство получает золотые знаки ГТО. В основном это школьники. С 2017 года выполнять нормативы комплекса могут все группы населения, в том числе и взрослые. Сейчас школьники идут в плановом режиме, и теперь стоит задача поднять остальное население, вывести на спортивные площадки работающих горожан», — отметил заместитель начальника профильного управления мэрии Алексей Подгорный.