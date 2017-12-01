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11:50 (мск), источник: Восток Медиа

Меньше хабаровских студентов стало сдавать нормы ГТО

За прошлый учебный год тестирование прошли лишь 12,7% учащихся вузов и ссузов.

В дальневосточной столице отметили низкий процент студентов вузов и ссузов, которые сдают нормативы комплекса ГТО. Количество учащихся, которые приняли участие в тестировании, пока не дошло даже до 13%.

Такие данные озвучили на заседании координационного совета по поэтапному внедрению физкультурно-спортивного комплекса, которое прошло в администрации краевого центра. Сейчас на федеральном сайте ГТО зарегистрировались свыше 32 тысяч хабаровчан, около девяти тысяч из которых — это студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. При этом, по словам заместителя начальника по реализации комплекса ГТО управления по физической культуре и спорту мэрии Вадима Шульги, только 12,7% в 2016—2017 учебном году сдали нормы.

«В Хабаровске осуществляют свою деятельность 17 учреждений среднего профессионального образования с общим количеством обучающихся более восьми тысяч человек, из которых более пяти тысяч являются годными по состоянию здоровья. Однако в тестировании приняло участие 322 человека. Это составляет 3,8% от числа обучающихся и 6% — от числа допущенных по состоянию здоровья. По итогам учебного года из 17 организаций среднего профессионального образования доля приступивших к нормативам от общего количества обучающихся с основной спортивной группой и первой группой здоровья несовершеннолетних учащихся ни в одном учреждении не доходила до 30%», — отметил Вадим Шульга.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в новом учебном году нормативы ГТО выполнили только 256 человек из 12 ссузов города. В высших учебных заведениях ситуация не лучше. Во многом это связано с тем, что нужна справка, которая допускает студента к выполнению физкультурно-спортивного комплекса. Кроме того, в части вузов нет судейских бригад, которые имеют право проводить тестирование. Эти вопросы будут прорабатывать члены координационного совета. Пока тестирование прошли 7,5 тысячи горожан разного возраста.

«До конца года мы планируем, что эта цифра дойдет до девяти тысяч. В общей сложности продолжают принимать участие в тестировании до 15 тысяч. Большинство получает золотые знаки ГТО. В основном это школьники. С 2017 года выполнять нормативы комплекса могут все группы населения, в том числе и взрослые. Сейчас школьники идут в плановом режиме, и теперь стоит задача поднять остальное население, вывести на спортивные площадки работающих горожан», — отметил заместитель начальника профильного управления мэрии Алексей Подгорный.

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