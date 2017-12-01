Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
«Выпью водки»: знаменитый ювелир о торгах за редкий алмаз
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Мария Куликова рассказала о новом избраннике
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Поклонение Ким Чен Ыну
11:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Семь ФАПов построили в отдаленных территориях Иркутской области

Фельдшерско-акушерские пункты построили в поселках Изыкан и Бидога Чунского района; деревнях Апхайта, Куркат, Егоровская и поселке Быково Аларского района, а также в селе Илганском Заларинского района.

Как сообщает 1 декабря 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину, разрешения на ввод в эксплуатацию этих семи фельдшерско-акушерских пунктов также получены.

«Функционирование этих ФАПов обеспечит возможность оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 84 жителям сельских территорий в смену, — подчеркнула Светлана Свиркина. — Для отдалённых территорий это существенное повышение доступности оказания медицинских услуг первой необходимости».

Финансирование работ по строительству и приобретению ФАПов предусмотрено в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014−2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014−2020 годы. В 2017 году предусмотрено более 165 млн рублей, которые направлены на строительство и приобретение 25 ФАПов. До конца 2017 года планируется обеспечить ввод в эксплуатацию всех ФАПов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Названа дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь