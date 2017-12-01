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11:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярском крае создадут государственную сеть цифровых кинозалов

Заполнить эту нишу намерены бюджетные прокатчики. Гранты на 20 миллионов рублей для создания современных цифровых залов региональные учреждения культуры получат от российского Фонда кино.

— Демонстрация фильмов в формате 3D впервые появится в Балахте и Курагино. В Сосновоборске и Канске, где уже есть коммерческие кинотеатры, откроются муниципальные, доступные более широкому кругу жителей, — рассказал «РГ» директор КГБУК «Красноярский кинограф» Дмитрий Кудрявцев.

Затраты на проект минимальны. Каждый из залов обойдется государству в пять миллионов рублей. Фактически все выделенные средства направят на закупку оборудования: цифрового проектора с системой для 3D-показа, специального серебряного экрана и звукоусилительной установки. При этом строить ничего не придется — «новоселов» разместят преимущественно в районных и городских домах культуры.

За три последних года, отмечают в краевом минкульте, качественные цифровые залы уже оборудовали в Шарыпово и Бородино. В декабре откроется еще один — в дивногорском ДК «Энергетик». Ожидается, что к 2018 году государственная сеть будет насчитывать в общей сложности 12 кинозалов. Это позволит значительно расширить географию качественного показа фильмов на большом экране. Единственное обязательное условие для проведения модернизации — не меньше половины всех сеансов должно занимать отечественное кино.

Проблем с посещаемостью новых цифровых кинозалов специалисты не прогнозируют. Согласно данным «Красноярского кинографа», фильмы на большом экране в крае ежегодно смотрят порядка полумиллиона сельчан.

— В районах и небольших городах поход на новую картину всегда событие, это едва ли не главный способ культурного отдыха. Например, в селе Каратузское, где живет менее восьми тысяч человек, в прошлом году было продано 20 тысяч билетов, — подчеркивает Дмитрий Кудрявцев.

Эксперты уверены: потенциал для роста аудитории кинотеатров в крае далеко не исчерпан. Опросы показывают: селяне готовы ходить в кино чаще, однако «порой просто нечего посмотреть». Необходимо увеличить количество прокатываемых фильмов. Сейчас ежегодно за бюджетный счет в регионе закупается около полусотни картин. В 2017-м на эти цели выделено 1,2 миллиона рублей. Между тем в российский прокат выпускается около 400 фильмов. Согласно расчетам участников рынка, удвоение нынешнего репертуара прибавит порядка 200 тысяч зрителей.

Еще одна проблема — ценообразование. Как правило, минимальную стоимость билетов диктуют дистрибьюторы. Сейчас она составляет порядка 100 рублей. В ряде муниципалитетов цену — на год вперед — устанавливают местные депутаты. В итоге за старое кино приходится раскошеливаться как за премьеру. Почему бы не использовать давно применяемую в мировой практике эффективную систему скидок?

Согласно планам краевого правительства, все создаваемые цифровые кинозалы до конца 2018 года должны вступить в строй.

Кстати.

Сейчас в крае работает немногим более 50 цифровых кинозалов, причем 43 из них — в региональной столице.

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