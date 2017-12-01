В Красноярском крае создадут государственную сеть цифровых кинозалов

— Демонстрация фильмов в формате 3D впервые появится в Балахте и Курагино. В Сосновоборске и Канске, где уже есть коммерческие кинотеатры, откроются муниципальные, доступные более широкому кругу жителей, — рассказал «РГ» директор КГБУК «Красноярский кинограф» Дмитрий Кудрявцев.

Затраты на проект минимальны. Каждый из залов обойдется государству в пять миллионов рублей. Фактически все выделенные средства направят на закупку оборудования: цифрового проектора с системой для 3D-показа, специального серебряного экрана и звукоусилительной установки. При этом строить ничего не придется — «новоселов» разместят преимущественно в районных и городских домах культуры.

За три последних года, отмечают в краевом минкульте, качественные цифровые залы уже оборудовали в Шарыпово и Бородино. В декабре откроется еще один — в дивногорском ДК «Энергетик». Ожидается, что к 2018 году государственная сеть будет насчитывать в общей сложности 12 кинозалов. Это позволит значительно расширить географию качественного показа фильмов на большом экране. Единственное обязательное условие для проведения модернизации — не меньше половины всех сеансов должно занимать отечественное кино.

Проблем с посещаемостью новых цифровых кинозалов специалисты не прогнозируют. Согласно данным «Красноярского кинографа», фильмы на большом экране в крае ежегодно смотрят порядка полумиллиона сельчан.

— В районах и небольших городах поход на новую картину всегда событие, это едва ли не главный способ культурного отдыха. Например, в селе Каратузское, где живет менее восьми тысяч человек, в прошлом году было продано 20 тысяч билетов, — подчеркивает Дмитрий Кудрявцев.

Эксперты уверены: потенциал для роста аудитории кинотеатров в крае далеко не исчерпан. Опросы показывают: селяне готовы ходить в кино чаще, однако «порой просто нечего посмотреть». Необходимо увеличить количество прокатываемых фильмов. Сейчас ежегодно за бюджетный счет в регионе закупается около полусотни картин. В 2017-м на эти цели выделено 1,2 миллиона рублей. Между тем в российский прокат выпускается около 400 фильмов. Согласно расчетам участников рынка, удвоение нынешнего репертуара прибавит порядка 200 тысяч зрителей.

Еще одна проблема — ценообразование. Как правило, минимальную стоимость билетов диктуют дистрибьюторы. Сейчас она составляет порядка 100 рублей. В ряде муниципалитетов цену — на год вперед — устанавливают местные депутаты. В итоге за старое кино приходится раскошеливаться как за премьеру. Почему бы не использовать давно применяемую в мировой практике эффективную систему скидок?

Согласно планам краевого правительства, все создаваемые цифровые кинозалы до конца 2018 года должны вступить в строй.

Кстати.