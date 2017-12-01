Семиклассника из села Маго наградили за спасение человека
Алексей Устюжин в этом году спас пенсионера и школьницу.
Алексей Устюжин в этом году спас пенсионера и школьницу.
Сегодня в Хабаровске в торжественной обстановке ученику 7 класса школы села Маго Алексею Устюжину была вручена медаль МЧС России «За спасение погибавших на водах». Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении МЧС, история произошла 13 мая 2017 года, когда подросток с приятелем играл в футбол и ребята услышали крики со стороны озера. Мальчишки побежали посмотреть, что происходит, и увидели пожилого мужчину, выпавшего из лодки.
— Как потом выяснится, односельчанин решил после долгой зимы опробовать оморочку, но не учел высокого уровня в водоеме, не удержался и оказался в ледяной воде, — отметили в краевом МЧС. — Сам выбраться он не мог, мешали теплая куртка и рыбацкие сапоги, которые уже изрядно набрались влаги. Несмотря на май, погода ещё стояла прохладная, лёд с водоёма только сошёл. Алексей бросился в воду, а его друг Сергей Артамонов побежал за помощью на станцию «скорой». 70-летнего мужчину с диагнозом «переохлаждение» забрали в больницу, а ребята разошлись по домам.
— Я не боялся, чего там бояться, — вспоминает о поступке Алексей Устюжин. — Я даже не думал. Да и воды там оказалось не выше человеческого роста. Как оказалось, эта история спасения не единственная у Алексея. Летом, когда они с ребятами купались возле заброшенного причала, одна из девочек запуталась ногами в тапочках и начала барахтаться. Плавать она особо не умела. Алексей не растерялся и вытащил её из воды.
Помимо медали школьник награждён поездкой в Москву, где 4 декабря министром МЧС России ему будет вручен диплом и памятные подарки как одному из победителей Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои».