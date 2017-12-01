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11:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Принявшего православие иранца не отправят из Екатеринбурга на казнь

Решил областной суд.

Иранца Надера Раоуфи, которого 18 октября задержали в Екатеринбурге за нарушение паспортного режима, не будут выдворять из России. Решение Тагилстроевского райсуда пересмотрела апелляционная инстанция областного суда, исключив оттуда высылку из страны. Таким образом, мужчина должен только оплатить административный штраф в 2 000 рублей.

На такой вердикт повлияло заявление иранца о просьбе предоставить ему убежище, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе облсуда. В ближайшее время Раоуфи покинет центр временной изоляции и будет находиться в России легально до принятия решения об убежище.

Как ранее писало «Уралинформбюро», проблема иностранца заключалась в том, что на родине ему грозила смертная казнь за вероотступничество: в РФ мужчина принял православие.

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