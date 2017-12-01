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11:53 (мск), источник: ЕАН

«Внешне стадион выглядит абсолютно готовым»: опубликованы свежие фото «Екатеринбург-Арены»

Компания «Спорт-инжиниринг» опубликовала последние фото реконструируемой «Екатеринбург-Арены».

Напомним, бывший Центральный стадион примет 4 матча Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Внешне наш самый зимний стадион выглядит абсолютно готовым. Арена как будто замерла, спокойно дожидаясь приближения своего “звездного часа” в наступающем новом году. Но работы там продолжаются: идет отделка подтрибунных помещений, установка зрительских кресел, ограждений трибун, монтаж инженерных сетей. Ориентировочная готовность объекта — почти 95%», — заявили в компании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сегодня будут названы сборные, которые проведут матчи группового турнира в столице Урала. Прямую трансляцию с жеребьевки будет вести Первый канал. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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