«Внешне стадион выглядит абсолютно готовым»: опубликованы свежие фото «Екатеринбург-Арены»

Напомним, бывший Центральный стадион примет 4 матча Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Внешне наш самый зимний стадион выглядит абсолютно готовым. Арена как будто замерла, спокойно дожидаясь приближения своего “звездного часа” в наступающем новом году. Но работы там продолжаются: идет отделка подтрибунных помещений, установка зрительских кресел, ограждений трибун, монтаж инженерных сетей. Ориентировочная готовность объекта — почти 95%», — заявили в компании.