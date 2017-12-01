«Внешне стадион выглядит абсолютно готовым»: опубликованы свежие фото «Екатеринбург-Арены»
Компания «Спорт-инжиниринг» опубликовала последние фото реконструируемой «Екатеринбург-Арены».
Компания «Спорт-инжиниринг» опубликовала последние фото реконструируемой «Екатеринбург-Арены».
Напомним, бывший Центральный стадион примет 4 матча Чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Внешне наш самый зимний стадион выглядит абсолютно готовым. Арена как будто замерла, спокойно дожидаясь приближения своего “звездного часа” в наступающем новом году. Но работы там продолжаются: идет отделка подтрибунных помещений, установка зрительских кресел, ограждений трибун, монтаж инженерных сетей. Ориентировочная готовность объекта — почти 95%», — заявили в компании.
Напомним, сегодня будут названы сборные, которые проведут матчи группового турнира в столице Урала. Прямую трансляцию с жеребьевки будет вести Первый канал. Начало — в 18:00 по московскому времени.