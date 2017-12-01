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11:55 (мск), источник: Nakanune.ru

Нужно больше гирлянд. Екатеринбург украшен к новому году только на 66%

Администрация Екатеринбурга отметила, что город украшен только на 66%. Такие результаты были обнародованы в ходе заседания очередного оргкомитета по новогоднему украшению столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, на 29 ноября 11 тыс.240 объектов украшены только 7 тыс. 410 предприятий и организаций.

«По сравнению с предыдущими годами гораздо слабее ведется украшательская работа на объектах потребительского рынка города — заявленные предприятия торговли сегодня украшены лишь на 66%, нестационарные объекты на 73%, предприятия сферы общественного питания — на 75%. Существенно отстают от своих коллег автосалоны Екатеринбурга: из 60 заявленных в график автоцентров лишь 26 пока откликнулись на призыв муниципалитета засиять в праздничном убранстве к 1 декабря», — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что из 92 городских отелей всего 53 украсили здания к новому году.

«Настроение в столице Урала пока совсем не праздничное и всем хозяйствующим субъектам не зависимо от их форм собственности необходимо активно включиться в эту работу и создать себе и всем екатеринбуржцам необходимый праздничный настрой, украсив должным образом подконтрольные им объекты», — сообщил руководитель оргкомитета по новогоднему украшению города и проведению конкурса «Новогодний Екатеринбург-2018» Владимир Боликов.

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