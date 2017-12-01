Нужно больше гирлянд. Екатеринбург украшен к новому году только на 66%

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, на 29 ноября 11 тыс.240 объектов украшены только 7 тыс. 410 предприятий и организаций.

«По сравнению с предыдущими годами гораздо слабее ведется украшательская работа на объектах потребительского рынка города — заявленные предприятия торговли сегодня украшены лишь на 66%, нестационарные объекты на 73%, предприятия сферы общественного питания — на 75%. Существенно отстают от своих коллег автосалоны Екатеринбурга: из 60 заявленных в график автоцентров лишь 26 пока откликнулись на призыв муниципалитета засиять в праздничном убранстве к 1 декабря», — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что из 92 городских отелей всего 53 украсили здания к новому году.