В центре Новосибирска начали монтировать новогоднюю елку
Парковка на площади Ленина временно ликвидирована. Рядом с Краеведческим музеем устанавливают ёлку, и сегодня должны частично перекрыть движение по улице Ленина.
Парковка на площади Ленина временно ликвидирована. Рядом с Краеведческим музеем устанавливают ёлку, и сегодня должны частично перекрыть движение по улице Ленина.
С утра здесь монтируют ограждения новогодней площадки. Каток в этом году «переедет» в Центральный парк, зато в честь праздника улица Ленина вновь станет пешеходной. Её закроют для движения автомобилей на два месяца. Здесь разместят сцену для выступлений, снежный городок и торговый ряд с новогодними товарами.
При этом главное украшение — ёлка — будет стоять на выезде с улицы Ленина на центральную площадь.