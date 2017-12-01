В центре Новосибирска начали монтировать новогоднюю елку

С утра здесь монтируют ограждения новогодней площадки. Каток в этом году «переедет» в Центральный парк, зато в честь праздника улица Ленина вновь станет пешеходной. Её закроют для движения автомобилей на два месяца. Здесь разместят сцену для выступлений, снежный городок и торговый ряд с новогодними товарами.