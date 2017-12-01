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11:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В центре Новосибирска начали монтировать новогоднюю елку

Парковка на площади Ленина временно ликвидирована. Рядом с Краеведческим музеем устанавливают ёлку, и сегодня должны частично перекрыть движение по улице Ленина.

Источник: Вести - Новосибирск

С утра здесь монтируют ограждения новогодней площадки. Каток в этом году «переедет» в Центральный парк, зато в честь праздника улица Ленина вновь станет пешеходной. Её закроют для движения автомобилей на два месяца. Здесь разместят сцену для выступлений, снежный городок и торговый ряд с новогодними товарами.

При этом главное украшение — ёлка — будет стоять на выезде с улицы Ленина на центральную площадь.

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