Во Франции назвали лучшие рестораны мира
Опубликован рейтинг лучших ресторанов мира по версии французской организации La Liste.
Опубликован рейтинг лучших ресторанов мира по версии французской организации La Liste.
Рейтинг составлен на основе гигантской базы данных, включающих отзывы о ресторанах на 300 специализированных ресурсах. Для каждого ресурса при этом был составлен «рейтинг надежности» на основе оценок
В результате наивысший балл — 99,75 — получил парижский ресторан
Второе и третье места — у токийского заведения Kyo Aji (99,5) и у
Лучшим из российских признан ресторан «Европа», что расположен в одноименном отеле на Михайловской улице. Посетители хвалят здесь еду и персонал, но многие считают заведение неоправданно дорогим. La Liste поставил «Европе» 86,25 балла.
Также в рейтинг вошли московский White Rabbit, петербургские «Русская рюмочная № 1», «Русский ампир», «Севилья», а также «Царская охота» в подмосковной Жуковке.