Во Франции назвали лучшие рестораны мира

Рейтинг составлен на основе гигантской базы данных, включающих отзывы о ресторанах на 300 специализированных ресурсах. Для каждого ресурса при этом был составлен «рейтинг надежности» на основе оценок шеф-поваров.

В результате наивысший балл — 99,75 — получил парижский ресторан шеф-повара Ги Савоя. Заведение, которое носит имя своего хозяина, имеет также высший балл от Мишлен — три звезды.

Второе и третье места — у токийского заведения Kyo Aji (99,5) и у нью-йоркского ресторана морской кухни Le Bernardin Эрика Риперта (99,5).

Лучшим из российских признан ресторан «Европа», что расположен в одноименном отеле на Михайловской улице. Посетители хвалят здесь еду и персонал, но многие считают заведение неоправданно дорогим. La Liste поставил «Европе» 86,25 балла.