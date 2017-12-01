Новорожденного забрали у матери с ВИЧ за отказ от химиопрофилактики

Органы опеки и прокуратура приняли решение изъять из семьи новорожденного ребенка, мать которого, зная о своем положительном ВИЧ-статусе, систематически отказывалась от проведения химиопрофилактики дочери.

— ВИЧ-инфицированная женщина, зная о своем ВИЧ-статусе, родила ребенка. Она категорически отказывалась от проведения химиопрофилактики в течение беременности. Она отказалась от химиопрофилактики при родах и от химиопрофилактики ребенка, — сообщила главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции региона Елена Фаст на пресс-конференции в «Интерфакс».

В настоящее время ребенок помещен в детскую больницу, где ему назначено профилактическое лечение. По правилам, после родов ВИЧ-инфицированной пациентки ее ребенок в течение месяца должен принимать антиретровирусные препараты, после чего он находится на диспансерном наблюдении. Людей, которые отказываются от этой процедуры, называют ВИЧ-диссидентами (люди, которые отрицают существование вируса иммунодефицита — прим. ред.). Как отметила Елена Фаст, в Новосибирской области ВИЧ-диссидиентов мало, но они есть. Задача властей — работать с этими родителями, чтобы они приносили детей на проведение исследований в установленный срок.

По последним данным, на сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано 27 000 людей, заболевших СПИДом. По этим показателям наш регион вошел в пятерку субъектов РФ.

с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. При этом охват диагностикой составляет всего 20% населения региона.