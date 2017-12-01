В Узбекистане ночью температура понизится до -10 градусов

Источник: UzReport.news

К 2—3 декабря по республике ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью до 5−10 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла, по северу ночью до 7−12 мороза, днем до 2−7 мороза.

Пониженный температурный фон ночью до 5−10 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла сохранится по Узбекистану до 7 декабря.

1−5 декабря по горным районам Узбекистана свыше 2000 м лавиноопасно.

По сообщениям Гидрометцентра республики, 2 декабря в Ташкенте переменная облачность, ночью и утром временами снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью и днем 0−2 мороза.

В Каракалпакстане и Хорезмской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура ночью 3−8 мороза, днем 0−5 мороза, по Устюрту ночью 7−12 мороза, днем 2−7 мороза.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура ночью 3−8 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, по пустынным районам ночью 3−8 мороза, днем 0−5 мороза.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях переменная облачность, временами снег, ночью возможен сильный. Местами туман. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью 0−5 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.

В Сурхандарьинской области переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью 2 мороза-3 тепла, днем 0−5 тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью и днем 2 мороза-3 тепла.