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12:02 (мск), источник: Новости Воронежа

За 10 дней из центра Воронежа вывезли уже около 6 тысяч кубометров снега

На посыпку дорог коммунальщики израсходовали 1100 тонн пескосмеси.

Источник: Новости Воронежа

Улицы Воронежа продолжают расчищать от снега и льда. Основные работы стараются проводить ночами.

Улицы расчищают трактора с щетками, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики и комбинированные дорожные машины. В центре города от снега и наледи очистили проспект Революции, площадь Ленина, Адмиралтейскую площадь, улицу Плехановскую, Пушкинскую и другие.

«С 21 ноября с улиц Центрального района вывезли около 6 тысяч кубометров снега, — рассказали в мэрии. — Израсходовали для обработки улично-дорожной сети свыше 1100 тонн пескосмеси».

Работы по очистке улиц от снега продолжаются.

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