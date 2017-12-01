За 10 дней из центра Воронежа вывезли уже около 6 тысяч кубометров снега
На посыпку дорог коммунальщики израсходовали 1100 тонн пескосмеси.
На посыпку дорог коммунальщики израсходовали 1100 тонн пескосмеси.
Улицы Воронежа продолжают расчищать от снега и льда. Основные работы стараются проводить ночами.
Улицы расчищают трактора с щетками, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики и комбинированные дорожные машины. В центре города от снега и наледи очистили проспект Революции, площадь Ленина, Адмиралтейскую площадь, улицу Плехановскую, Пушкинскую и другие.
«С 21 ноября с улиц Центрального района вывезли около 6 тысяч кубометров снега, — рассказали в мэрии. — Израсходовали для обработки
Работы по очистке улиц от снега продолжаются.