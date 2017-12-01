Молдова опередила Россию и Украину в ежегодном рейтинге самых процветающих стран мира

Из 149 стран Молдова заняла 98 место, опередив на три позиции Россию и на 14 — Украину. Соседняя Румыния расположилась на 46 месте.

Лидером стала Норвегия, за которой следуют Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Швеция.



Среди стран с самым низким индексом процветания — Афганистан, Судан и Центральноафриканская Республика. Замыкает рейтинг Йемен.



Эксперты отметили, что Западная Европа опередила Северную Америку с точки зрения процветания. Что касается Восточной Европы, то большинство стран повысили свои показатели, но на региональный индекс негативно повлияли темпы развития России и Украины.