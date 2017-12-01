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12:09 (мск), источник: Publika.md

Молдова опередила Россию и Украину в ежегодном рейтинге самых процветающих стран мира

Молдова опередила Россию и Украину в ежегодном рейтинге самых процветающих стран мира. Исследование опубликовал британский аналитический центр.

Источник: Publika.md

Традиционно, учитывались такие критерии, как экономика, образование, здравоохранение, личная свобода, возможности предпринимательства, управление и социальный капитал.

Из 149 стран Молдова заняла 98 место, опередив на три позиции Россию и на 14 — Украину. Соседняя Румыния расположилась на 46 месте.

Лидером стала Норвегия, за которой следуют Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Среди стран с самым низким индексом процветания — Афганистан, Судан и Центральноафриканская Республика. Замыкает рейтинг Йемен.

Эксперты отметили, что Западная Европа опередила Северную Америку с точки зрения процветания. Что касается Восточной Европы, то большинство стран повысили свои показатели, но на региональный индекс негативно повлияли темпы развития России и Украины.

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