Молдова опередила Россию и Украину в ежегодном рейтинге самых процветающих стран мира
Молдова опередила Россию и Украину в ежегодном рейтинге самых процветающих стран мира. Исследование опубликовал британский аналитический центр.
Молдова опередила Россию и Украину в ежегодном рейтинге самых процветающих стран мира. Исследование опубликовал британский аналитический центр.
Традиционно, учитывались такие критерии, как экономика, образование, здравоохранение, личная свобода, возможности предпринимательства, управление и социальный капитал.
Из 149 стран Молдова заняла 98 место, опередив на три позиции Россию и на 14 — Украину. Соседняя Румыния расположилась на 46 месте.
Лидером стала Норвегия, за которой следуют Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Швеция.
Среди стран с самым низким индексом процветания — Афганистан, Судан и Центральноафриканская Республика. Замыкает рейтинг Йемен.
Эксперты отметили, что Западная Европа опередила Северную Америку с точки зрения процветания. Что касается Восточной Европы, то большинство стран повысили свои показатели, но на региональный индекс негативно повлияли темпы развития России и Украины.