ВИЧ за железным занавесом

В июле 1981 года газета The New York Times опубликовала статью под заголовком «Rare cancer seen in 41 homosexuals». Речь в ней шла о неизвестном заболевании, выявленном среди геев, предположительно — новой форме рака. Газета сообщала о 41 заражённом. Болезнь у всех пациентов протекала одинаково: тёмные пятна на коже, кашель, слабость — и быстрый летальный исход. К концу года умерло 59 человек. Журналисты начали бить тревогу.