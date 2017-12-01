Один из скверов Петербурга назван в честь Елены Образцовой
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Также наименования получили еще пять скверов северной столицы. Это следует из постановления правительства города.
Так, имя генерала Алексея Брусилова получил сквер на пересечении Шпалерной и Таврической улиц. Сквер на Среднеохтинском проспекте будет называться Георгиевским, между проспектом Авиаконструкторов и
Постановление о присвоении наименований шести скверам принималось с учетом решения топонимической комиссии
В свою очередь, ИА «Невские новости» информирует, что на очереди — седьмой по счету сквер, которому может быть дано имя балетмейстера Мариуса Петипа. Он находится у Мариинского театра.
Портал iz.ru в конце сентября писал о том, что московская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц приняла решение назвать улицу на территории жилого комплекса «Москвичка» в поселении Сосенском в честь родоначальника советской школы дзюдо, одного из основателей самбо Василия Ощепкова.