Один из скверов Петербурга назван в честь Елены Образцовой

Также наименования получили еще пять скверов северной столицы. Это следует из постановления правительства города.

Так, имя генерала Алексея Брусилова получил сквер на пересечении Шпалерной и Таврической улиц. Сквер на Среднеохтинском проспекте будет называться Георгиевским, между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей — Изотовским, на Дунайском проспекте — Федоровским, сквер на Первомайской улице в Шушарах назван именем Николая Ивасюка, уточняет телеканал «78».

Постановление о присвоении наименований шести скверам принималось с учетом решения топонимической комиссии Санкт-Петербурга. Сейчас там обсуждается вопрос о переименовании улицы Восстания в Знаменскую, а Советские улицы могут стать Рождественскими.

В свою очередь, ИА «Невские новости» информирует, что на очереди — седьмой по счету сквер, которому может быть дано имя балетмейстера Мариуса Петипа. Он находится у Мариинского театра.