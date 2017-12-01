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13:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Детсад на 220 мест открыли в Зернограде

Новый детский сад «Радуга», рассчитанный на 220 мест, открыли в Зернограде 1 декабря.

Согласно информации из официальных источников, на строительство дошкольного учреждения затрачено свыше 154 млн рублей, в том числе более 144 млн рублей — из регионального бюджета.

На оснащение детсада направлено более 19 млн рублей.

В учреждении оборудованы музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната и театральная студия. На территории есть спортплощадка с мягким покрытием. Создана доступная среда для инклюзивного образования дошкольников.

Все групповые комнаты оснащены сушильными шкафами для верхней одежды в холодное время года.

По информации областного минобразования, всего в 2017 году году в Ростовской области появилось 1520 новых дошкольных мест. Они созданы за счет строительства новых и ремонта уже существующих детсадов, а также развития негосударственного сектора.

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