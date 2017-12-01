Детсад на 220 мест открыли в Зернограде

Согласно информации из официальных источников, на строительство дошкольного учреждения затрачено свыше 154 млн рублей, в том числе более 144 млн рублей — из регионального бюджета.

На оснащение детсада направлено более 19 млн рублей.

В учреждении оборудованы музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната и театральная студия. На территории есть спортплощадка с мягким покрытием. Создана доступная среда для инклюзивного образования дошкольников.

Все групповые комнаты оснащены сушильными шкафами для верхней одежды в холодное время года.