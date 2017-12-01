Детсад на 220 мест открыли в Зернограде
Новый детский сад «Радуга», рассчитанный на 220 мест, открыли в Зернограде 1 декабря.
Новый детский сад «Радуга», рассчитанный на 220 мест, открыли в Зернограде 1 декабря.
Согласно информации из официальных источников, на строительство дошкольного учреждения затрачено свыше 154 млн рублей, в том числе более 144 млн рублей — из регионального бюджета.
На оснащение детсада направлено более 19 млн рублей.
В учреждении оборудованы музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната и театральная студия. На территории есть спортплощадка с мягким покрытием. Создана доступная среда для инклюзивного образования дошкольников.
Все групповые комнаты оснащены сушильными шкафами для верхней одежды в холодное время года.
По информации областного минобразования, всего в 2017 году году в Ростовской области появилось 1520 новых дошкольных мест. Они созданы за счет строительства новых и ремонта уже существующих детсадов, а также развития негосударственного сектора.