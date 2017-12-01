Более 4 тысяч деревьев высадили в Волго-Ахтубинской пойме

В октябре — ноябре на территории парка специалисты провели санитарную очистку некоторых участков от мусора, сухостоя, сгоревших деревьев, говорится в сообщении.

Энтузиасты вручную высадили более 4 тысяч саженцев дуба, тополя, ивы и шиповника, в том числе более 1 тысячи деревьев и кустарников в прибрежной зоне ерика Старый Каширин. Основная часть растений была предоставлена Волгоградским ботсадом.