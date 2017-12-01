Более 4 тысяч деревьев высадили в Волго-Ахтубинской пойме
Волгоградский ботанический сад и облкомприроды в сотрудничестве с вузами, общественными организациями и волонтерами провели лесовосстановительные работы в
Волгоградский ботанический сад и облкомприроды в сотрудничестве с вузами, общественными организациями и волонтерами провели лесовосстановительные работы в
В октябре — ноябре на территории парка специалисты провели санитарную очистку некоторых участков от мусора, сухостоя, сгоревших деревьев, говорится в сообщении.
Энтузиасты вручную высадили более 4 тысяч саженцев дуба, тополя, ивы и шиповника, в том числе более 1 тысячи деревьев и кустарников в прибрежной зоне ерика Старый Каширин. Основная часть растений была предоставлена Волгоградским ботсадом.
Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» является биосферным резерватом ЮНЕСКО. Пойма представляет собой уникальную природную зону — систему оазисов посреди засушливых территорий Юга России. В мире таких образований единицы.