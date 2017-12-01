Михаил Гуцериев везет в Москву платье Мадонны и костюмы Джексона
ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева откроет в Москве выставку «Грэмми».
ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева откроет в Москве выставку «Грэмми».
28 января 2018 года в
Ретроспективная выставка стала результатом договоренностей миллиардера и директора музея «Грэмми» Боба Сантелли о развитии отношений между представителями российской и американской музыкальной индустрии.
Среди экспонатов выставки — костюмы Майкла Джексона из концертных туров Bad и Dangerous, знаменитое платье Мадонны с обложки альбома Like a Virgin, концертные платья Шер и Уитни Хьюстон. Также в Москву привезут гитары Дэйва Мюррея (Iron Maiden), Джеймса Рута (Slipknot), Эдди ван Халена и других именитых гитаристов.