Михаил Гуцериев везет в Москву платье Мадонны и костюмы Джексона

Источник: AP 2017

28 января 2018 года в Нью-Йорке пройдет 60-я церемония вручения наград Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми». А в Москве с 16 декабря 2017-го по 5 февраля 2018 года Российская национальная музыкальная премия в сотрудничестве с американской академией проведет выставку, посвященную истории премии «Грэмми».

Выставка пройдет в «Смоленском Пассаже» при поддержке ПФГ «Самфар» — ее инициатором выступил владелец группы Михаил Гуцериев.

Ретроспективная выставка стала результатом договоренностей миллиардера и директора музея «Грэмми» Боба Сантелли о развитии отношений между представителями российской и американской музыкальной индустрии.

Источник: AP 2017