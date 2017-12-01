Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после помолвки
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8День благодарения
17:35 (мск), источник: Forbes

Михаил Гуцериев везет в Москву платье Мадонны и костюмы Джексона

ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева откроет в Москве выставку «Грэмми».

Источник: AP 2017

28 января 2018 года в Нью-Йорке пройдет 60-я церемония вручения наград Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми». А в Москве с 16 декабря 2017-го по 5 февраля 2018 года Российская национальная музыкальная премия в сотрудничестве с американской академией проведет выставку, посвященную истории премии «Грэмми».

Выставка пройдет в «Смоленском Пассаже» при поддержке ПФГ «Самфар» — ее инициатором выступил владелец группы Михаил Гуцериев.

Ретроспективная выставка стала результатом договоренностей миллиардера и директора музея «Грэмми» Боба Сантелли о развитии отношений между представителями российской и американской музыкальной индустрии.

Источник: AP 2017

Среди экспонатов выставки — костюмы Майкла Джексона из концертных туров Bad и Dangerous, знаменитое платье Мадонны с обложки альбома Like a Virgin, концертные платья Шер и Уитни Хьюстон. Также в Москву привезут гитары Дэйва Мюррея (Iron Maiden), Джеймса Рута (Slipknot), Эдди ван Халена и других именитых гитаристов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бегство продолжается. Почему российские деньги уходят за границу
Магия технологий. Как вдвое снизить расходы на хранение данных
Лавров назвал «кровожадной тирадой» заявление постпреда США
Украину оставили без 600 миллионов евро
Жеребьевка ЧМ-2018 в России: трансляция
Пенсионному фонду понадобились 100 млрд рублей из-за идей Путина
Ольга Зайцева пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах
Протестующих против «Платона» внесли в реестр НКО-иноагентов
Филарет: УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат
Спорт
Журова: Все спортсмены из списка Родченкова будут наказаны МОК Олимпийская чемпионка отметила, что большинство федераций заинтересовано в том, чтобы сборная России принимала участие в Олимпийских играх
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Маслякова-старшего уволили из «Планеты КВН» за махинации Антикоррупционный центр заподозрил ведущего «Клуба веселых и находчивых» в нарушении законодательства
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь