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14:52 (мск), источник: ТАСС

Суд в Новосибирске отказал внуку Брежнева в компенсации за размещение фото деда в рекламе

Представители Андрея Брежнева утверждали, что использованное в баннере изображение дано в уничижительной форме.

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу отказал внуку генерального секретаря ЦК КПСС Андрею Брежневу в компенсации морального и материального вреда за размещение фотографии его деда Леонида Брежнева в рекламе ручек Parker, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представители Андрея Брежнева просили взыскать с коммерческой организации 150 рублей. «Суд решил в удовлетворении требований Брежнева А. Ю. отказать», — сказала судья Ирина Барейша.

Через своих представителей Андрей Брежнев, лично не присутствовавший на заседании, просил взыскать с ООО «Тайм Презенс» 150 рублей: 99 рублей за незаконное обогащение и 51 рубль компенсации морального вреда. Представители истца утверждали, что использованное в баннере изображение дано в уничижительной форме, что причинило их доверителю моральные страдания.

Представитель компании, в свою очередь, сослалась на то, что Андрей Брежнев является «ненадлежащим истцом по делу», так как внук не может представлять интересы деда в суде. Кроме того, она отметила, что у компании не было намерения использовать образ именно Леонида Брежнева, это якобы вышло случайно: «Мы просто в сети интернет искали образ, выражающий что-то такое глубокомыслящее, умное, и нашли это изображение».

Как сообщалось ранее, баннер, о котором идет речь, был размещен в конце 2016 года на фасаде новосибирского ЦУМа, в центре города. На большом баннере, рекламирующем ручки фирмы «Паркер», был изображен Леонид Брежнев и его цитата «Экономика должна быть экономной».

Леонид Ильич Брежнев — советский государственный и политический деятель, Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда (1961), четырежды Герой Советского Союза. Первый (1964−1966), генеральный (1966−1982) секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960−1964, 1977−1982).

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