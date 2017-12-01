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13:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарский самолет задержался в Москве

Сбой в расписание произошел из-за непогоды.

Источник: Reuters

В первый день зима в Московской области заявила о своих правах. В столице и окрестностях ожидают серьезную метель. Погода внесла коррективы в расписание авиарейсов. Так самолет, выполняющий рейс Москва-Самара задержался в столице из-за погоды. В итоге судно прибыло в воздушную гавань Самары с задержкой. Прибытие было назначено на 14:40. В итоге прилет ожидается в 15:00.

И как итог, обратно в Москву самолет вылетит с опозданием. Борт должен был отправиться столицу России в 15:30. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта Курумоч вылет задерживается, как минимум на 20 минут. Сейчас время отправления самолета — 15:50.

Кстати, рейс совмещенный. На борту самолета должны быть пассажиры сразу нескольких авиакомпаний.

Также по решению авиакомпании задерживают ночные рейсы из Шереметьево. Самолеты прибудут в Самару в 3:05, а не в 00:45, как планировалось.

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