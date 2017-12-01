Самарский самолет задержался в Москве
Сбой в расписание произошел
Сбой в расписание произошел
В первый день зима в Московской области заявила о своих правах. В столице и окрестностях ожидают серьезную метель. Погода внесла коррективы в расписание авиарейсов. Так самолет, выполняющий рейс
И как итог, обратно в Москву самолет вылетит с опозданием. Борт должен был отправиться столицу России в 15:30. Однако, по данным
Кстати, рейс совмещенный. На борту самолета должны быть пассажиры сразу нескольких авиакомпаний.
Также по решению авиакомпании задерживают ночные рейсы из Шереметьево. Самолеты прибудут в Самару в 3:05, а не в 00:45, как планировалось.